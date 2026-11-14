Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ học sinh và người dân khó khăn tại xã Hưng Đạo

Tại chương trình, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh được giới thiệu về lịch sử hình thành, truyền thống nhân đạo cùng những dấu mốc, đóng góp tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong 80 năm xây dựng và phát triển. Thành lập ngày 23/11/1946, Hội vinh dự có Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự đầu tiên. Từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện và trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, Hội ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ bếp ăn bán trú tại Điểm trường Tiểu học và Mầm non Phiêng Buống, xã Hưng Đạo.

Phát huy truyền thống nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cụ thể hóa các hoạt động trợ giúp bằng những phần việc thiết thực, hướng đến các đối tượng hoàn cảnh khó khăn.

Điểm trường Tiểu học và Mầm non Phiêng Buống hiện có 80 học sinh (cả 2 cấp), trong đó 70 em ăn bán trú tại trường. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức bữa ăn cho học sinh còn hạn chế, một số trang thiết bị, đồ dùng nhà bếp đã cũ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng.

Trong chương trình, Hội Chữ thập đỏ tặng 53 chăn ấm cho học sinh tiểu học; tặng các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ bếp ăn bán trú cho điểm trường (trị giá 80 triệu đồng), giúp cải thiện điều kiện tổ chức bữa ăn và sinh hoạt bán trú cho học sinh.

Trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các hộ nghèo và đối tượng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Đạo.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là những hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng" do Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động, góp phần huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.