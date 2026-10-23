Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri

Đây là chương trình đối ngoại nhân đạo quốc tế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai phê duyệt trong năm 2026.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến chào xã giao, thông báo kế hoạch thăm, làm việc và tặng quà tại tỉnh Ratanakiri.

Ông Nhem Som Oeun - Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri (thứ bảy từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri tại trụ sở chính quyền tỉnh ở thành phố Ban Lung do ngài Duoch Chan To - Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri chủ trì, đoàn công tác đã trao đổi với đại diện Hội Chữ thập đỏ, các sở, ngành và cán bộ, lực lượng tình nguyện viên tỉnh Ratanakiri.

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm việc cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trong không khí phấn khởi của hoạt động đối ngoại nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri đã đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2019 - 2022. Giai đoạn này, do đại dịch COVID-19 nên các hoạt động thăm hỏi, giao lưu và hỗ trợ nhân đạo giữa hai bên chưa được duy trì thường xuyên.

Vì vậy, chuyến thăm và làm việc lần này nhằm thống nhất nội dung ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân đạo giữa hai địa phương, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2027).

Trao tặng máy tính xách tay cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Về nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác, 2 bên đã thảo luận, thống nhất: Thúc đẩy và tăng cường trao đổi thông tin về đất nước, con người, các chủ trương, chính sách có liên quan trong lĩnh vực nhân đạo, chia sẻ quan điểm của mỗi bên về các vấn đề khu vực và quốc tế có liên quan cũng như trong phong trào mà các bên cùng quan tâm; tăng cường hoạt động điều phối và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động nhân đạo.

Hai bên duy trì hội nghị thường niên luân phiên, nhằm đánh giá kết quả hợp tác, chia sẻ bài học kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hoạt động năm tiếp theo; đồng thời đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn dưới nhiều hình thức.

Bà Khum So Khieng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri và ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai (bìa phải) tặng quà cho người dân khó khăn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Các chương trình phối hợp hợp tác trong công tác nhân đạo của 2 tỉnh theo những nội dung ưu tiên sau: Hoạt động Chữ thập đỏ về tuyên truyền các giá trị nhân đạo; cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu cộng đồng; hiến máu nhân đạo; phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Đoàn công tác tham quan công trình nước sạch cộng đồng. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ratanakiri 1 máy tính xách tay trị giá 20 triệu đồng và 20 suất quà (hơn 1 triệu đồng/suất) dành cho cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan Hội.

Đoàn đến thăm, tìm hiểu mô hình công tác nhân đạo, công trình nước sạch công cộng và chương trình truyền thông, giáo dục về sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông tại xã Bâng Yeak Lom (huyện Wat Phonum). Đồng thời, trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ô Chum. Tổng giá trị nhân đạo hỗ trợ tỉnh Ratanakiri gần 100 triệu đồng.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại nơi tưởng niệm các liệt sĩ do Đội K52 quy tập trên địa bàn tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Dịp này, đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại nơi tưởng niệm các liệt sĩ do Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) quy tập trên địa bàn tỉnh Ratanakiri.