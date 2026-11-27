Trong đó, 200 triệu đồng được sử dụng xây dựng 5 mái vòm, 5 đoạn tường rào và lát gạch nền tại 5 điểm trường; 119,465 triệu đồng còn lại dùng mua, vận chuyển 721 chiếc giường ngủ cho học sinh.

Công trình góp phần cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại địa phương.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bàn giao công trình sửa chữa tại Trường Mầm non 1/6 (xã Ia Le). Ảnh: Minh Chí

Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, trao tặng 4,8 triệu đồng và 10 kg gạo cho gia đình chị Võ Thị Thúy Hằng (SN 1992, tổ dân phố 15, phường Pleiku). Trước đó, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku đã hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình.

Chị Hằng hiện một mình nuôi 4 con nhỏ. Con trai út của chị là cháu Võ Trần Phi Long (SN 2025) mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, phải mở khí quản và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Sau 6 tháng điều trị cho con tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), kinh tế gia đình chị Hằng rơi vào cảnh kiệt quệ. Không có việc làm ổn định, chị phải dành phần lớn thời gian chăm sóc con bệnh, đồng thời thế chấp nhà để trang trải chi phí điều trị.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ và nhu yếu phẩm cho gia đình chị Võ Thị Thúy Hằng (phường Pleiku). Ảnh: Minh Chí

Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ của đoàn góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để gia đình chị Hằng tiếp tục chăm sóc, điều trị cho cháu Long, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.