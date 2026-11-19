Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đánh giá kết quả công tác hội và hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: L.O

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội Chữ thập đỏ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, với tổng giá trị công tác xã hội nhân đạo đạt trên 282 tỉ đồng; hỗ trợ hơn 634 nghìn lượt người. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục được chú trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của người dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, củng cố tổ chức hội cơ sở và nâng cao hiệu quả các chương trình nhân đạo.

Chương trình cũng là dịp để cán bộ hội các cấp trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm trong công tác chăm lo, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội - Ảnh: L.O

Trao sinh kế cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Cửa Việt và Nam Cửa Việt - Ảnh: L.O

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội; trao tặng 38 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ ngư dân tại hai xã Cửa Việt và Nam Cửa Việt, với mức hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng.