Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các chức danh. Theo đó, Ban Thường vụ thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Thành Phương, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp đột xuất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đa số đại biểu tham dự hội nghị thống nhất bầu ông Nguyễn Thành Phương bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc kiện toàn nhân sự nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành và duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu thống nhất bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, từ thiện; tăng cường vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân và nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.