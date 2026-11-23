Chương trình là dịp nhìn lại những kết quả trong hoạt động nhân đạo, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: PV

Năm 2026, sau khi kiện toàn tổ chức, Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân từng bước ổn định hoạt động với 46 chi hội, gồm 35 chi hội khu dân cư, 10 chi hội trường học và một chi hội tán trợ. Dù có nhiều thay đổi sau sắp xếp, các hoạt động chăm lo, trợ giúp người dân vẫn được duy trì.

Trong năm, các chi hội thực hiện 340 lượt thăm hỏi, trợ giúp với tổng trị giá 118,5 triệu đồng. Riêng tháng 11, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội, các chi hội trao 421 suất quà, trị giá 231 triệu đồng, tới những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn và 50 suất quà cho các cá nhân, gia đình cần hỗ trợ, tổng trị giá 94,5 triệu đồng. Trong chương trình “Hành trình về nguồn - Kết nối nhân ái” ngày 12-11, Hội còn bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho một gia đình khó khăn tại xã Vân Đình, với kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng.

Hoạt động chăm lo người bệnh được duy trì với hơn 3.000 suất ăn miễn phí tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương. Hội cũng vận động 52,5 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại Lai Châu.

Cùng với công tác trợ giúp, Hội tích cực phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện. Tại ngày hội hiến máu ngày 22-10, có 324 người tham gia, qua khám sàng lọc đã tiếp nhận 277 đơn vị máu phục vụ điều trị.

Góp sức từ những việc làm gần gũi

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường, Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ 46 cho biết, chi hội chú trọng vận động đóng góp tự nguyện, đồng thời duy trì hoạt động thu gom, phân loại phế liệu tái chế để gây quỹ nhân đạo.

Bà Nguyễn Thị Hải, Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ 46 tham luận tại hội nghị. Ảnh: PV

Trong năm 2026, Chi hội 46 vận động được hơn 34 triệu đồng từ thu gom phế liệu và các nguồn ủng hộ, trao 61 suất quà trị giá 43,3 triệu đồng, đồng thời huy động 42,2 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi.

Đáng chú ý, mô hình “Nồi cháo tình thương” được duy trì suốt 12 năm, thu hút hơn 60 hội viên tham gia, trong đó có 30 hội viên Chi hội 46. Những suất cháo được chuẩn bị, trao tận tay người bệnh thể hiện sự sẻ chia của những người làm công tác thiện nguyện.

Theo bà Nguyễn Thị Hải, để huy động được sự chung tay lâu dài, điều quan trọng là giữ được niềm tin của hội viên, người dân và nhà hảo tâm thông qua việc công khai các khoản đóng góp, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong năm đầu hoạt động sau sắp xếp. Dù phải kiện toàn tổ chức, các chi hội vẫn duy trì công tác nhân đạo, kịp thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đồng chí Trần Thị Thu Hà, ý nghĩa của công tác nhân đạo “không chỉ ở nguồn lực huy động được, mà còn ở sự sẻ chia có đến đúng người, đúng lúc và thực sự giúp ích cho cuộc sống của người dân hay không”.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Về nhiệm vụ năm 2027, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, chủ động nắm bắt hoàn cảnh cần trợ giúp. Cùng với mở rộng vận động nguồn lực, các hoạt động cần hướng tới hiệu quả lâu dài, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, lấy niềm tin của người dân và kết quả trợ giúp làm thước đo.

Nhân dịp này, hội nghị biểu dương, khen thưởng 37 tập thể và 38 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác Hội và hoạt động nhân đạo năm 2026.

Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân trao quà cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hội nghị. Ảnh: PV

Hội Chữ thập đỏ phường cũng trao 80 suất quà cho các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nối tinh thần sẻ chia trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.