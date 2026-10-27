Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội: Điểm tựa an sinh xã hội vững chắc từ cộng đồng

Những con số ấn tượng cùng chuỗi hoạt động trợ giúp kịp thời thời gian qua khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần đắc lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Thủ đô.

Đổi mới phương thức vận động

Thực tiễn công tác an sinh xã hội tại Thủ đô cho thấy, để nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế. Thay vì thụ động chờ đợi nguồn phân bổ tập trung, mạng lưới cán bộ, hội viên và tình nguyện viên tại cơ sở luôn bám sát địa bàn, chủ động rà soát, phát hiện những trường hợp gặp hoạn nạn đột xuất, bệnh tật hiểm nghèo để thiết lập phương án trợ giúp nhanh nhất.

Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Bá Tuấn (Sơn Tây) còn nhiều khó khăn. Ảnh: Thu Dung

Sức sống của phong trào nhân đạo ở cơ sở được thể hiện rõ nét qua tinh thần trách nhiệm và phản ứng nhạy bén của các chi hội khu dân cư. Điển hình như tại phường Sơn Tây, khi anh Nguyễn Bá Tuấn, trú tại tổ dân phố Tiền Huân, lao động chính nuôi mẹ già và con nhỏ, từng 9 lần hiến máu tình nguyện cứu người, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng phải phẫu thuật sọ não, Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố Tiền Huân đã lập tức vận động nhân dân và kêu gọi ủng hộ qua mạng xã hội, quyên góp được 34 triệu đồng. Cùng với sự chung tay 3 triệu đồng từ Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn, ngày 24-10, Hội Chữ thập đỏ phường đã kịp thời trao 37 triệu đồng để gia đình có thêm kinh phí điều trị trong cơn nguy kịch.

Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây kịp thời trao hỗ trợ để gia đình anh Nguyễn Bá Tuấn có thêm kinh phí điều trị trong cơn nguy kịch. Ảnh: Thu Dung

Bên cạnh việc ứng dụng không gian mạng để kết nối nguồn lực, nhiều mô hình gây quỹ giàu tính nhân văn trực tiếp cũng phát huy hiệu quả cao.

Tại xã Suối Hai, trường hợp cháu Hoàng Văn Định ở thôn Búi Thông mắc bệnh viêm tủy cấp dẫn đến liệt nửa người, trong khi bố mẹ và bác ruột đều cần người chăm sóc. Để chia sẻ gánh nặng quá lớn này, sáng 25-10, Hội Chữ thập đỏ xã đã tổ chức chương trình hát gây quỹ, thu hút đông đảo tấm lòng nhân ái tham gia và tiếp nhận 9 triệu đồng. Cùng với đó, Chi hội Chữ thập đỏ thôn Búi Thông vận động tại địa bàn dân cư được 18,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền 27,5 triệu đồng được trao tận tay gia đình ngay sau chương trình, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh và người thân vượt qua nghịch cảnh.

Trao hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm nghị lực cho gia đình cháu Hoàng Văn Định, giúp người bệnh và người thân cháu vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Thu Dung

Mỗi hoàn cảnh một số phận, song sự linh hoạt từ mạng xã hội, sân khấu ca nhạc từ thiện cho đến từng ngõ xóm đã chứng minh năng lực kết nối nhạy bén của tổ chức Hội. Sự hỗ trợ không dừng lại ở giá trị vật chất đơn thuần mà còn khơi dậy ý thức cộng đồng, tạo nên “vòng tay bảo bọc” tự nhiên, bền chặt ngay tại nơi cư trú.

Xây dựng mạng lưới nhân ái bền vững

Nhìn rộng ra toàn địa bàn Thủ đô, những điển hình trợ giúp đột xuất tại cơ sở chính là mảnh ghép sinh động trong bức tranh tổng thể về công tác an sinh xã hội của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội. Trong bối cảnh đời sống nhân dân vẫn chịu tác động từ thiên tai, dịch bệnh và biến động kinh tế, các cấp Hội Thủ đô đã duy trì vận hành hiệu quả các phong trào lớn như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cùng các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, hiến máu tình nguyện.

Tính chuyên nghiệp, công khai và minh bạch trong tiếp nhận, điều phối nguồn lực là yếu tố cốt lõi giúp Hội Chữ thập đỏ khẳng định uy tín vững chắc trước các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội giúp công tác an sinh đi vào chiều sâu, tập trung vào những hỗ trợ mang tính sinh kế dài hạn bên cạnh cứu trợ khẩn cấp. Nguồn lực xã hội hóa được huy động đa dạng thông qua các quỹ nhân đạo, các chương trình bảo trợ thường xuyên cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà Chữ thập đỏ và trao tặng bò sinh kế cho các hộ nghèo tại các xã ngoại thành.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và thực hiện chương trình “80 ngày hành động Nhân ái vì cộng đồng”, phong trào thi đua nhân đạo trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm với khí thế sôi nổi. Mỗi công trình nhân đạo, mỗi suất quà trao gửi hay từng đồng vốn trợ giúp kịp thời đều mang đậm dấu ấn tận tụy của người làm công tác Chữ thập đỏ. Đó là nhịp cầu bền chặt nối liền những trái tim thiện nguyện với các mảnh đời yếu thế, khẳng định vai trò trụ cột không thể thiếu của Hội trong hệ thống an sinh xã hội Thủ đô.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Chữ thập đỏ các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục nhân rộng các mô hình vận động hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp cận và cứu trợ nhân đạo. Những nỗ lực bền bỉ ấy không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, mà còn bồi đắp nét đẹp văn hóa người Tràng An hào hoa, thanh lịch và giàu lòng nhân ái, bảo đảm mọi người dân khó khăn đều được chăm lo chu đáo và không ai bị bỏ lại phía sau.