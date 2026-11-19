Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc cùng lãnh đạo, cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố.

Các đại biểu dự Lễ báo công dâng Bác.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng biết ơn vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thế hệ hôm nay nguyện khắc ghi công ơn, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống nhân ái, đoàn kết, trách nhiệm.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố ôn lại truyền thống 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đồng thời báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho các cá nhân.

Năm 2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trợ giúp hơn 60 nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 130 tỷ đồng. Phong trào “Tết Nhân ái” vận động, trao tặng hơn 25 nghìn suất quà, trị giá hơn 20 tỷ đồng. Trong Tháng Nhân đạo, toàn thành phố trợ giúp 15,5 nghìn lượt người, xây mới 5 nhà Chữ thập đỏ, trao tặng 65 xe lăn, 215 xe đạp và 530 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng với 102 ngày hội được tổ chức, tiếp nhận hơn 61 nghìn đơn vị máu, đạt 134,6% kế hoạch năm. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân đạo, hỗ trợ sinh kế, trợ giúp thường xuyên và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được triển khai thiết thực, kịp thời.

Đồng chí Lê Thị Duyên ôn lại truyền thống 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã hỗ trợ xây dựng 11 nhà Chữ thập đỏ, trao tặng 200 suất quà cho các gia đình khó khăn, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng; tổ chức 21 ngày hội hiến máu tình nguyện.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo cho 3 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng danh hiệu “Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc cấp thành phố” và “Tình nguyện viên Chữ thập đỏ xuất sắc cấp thành phố” cho 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2021-2026; tặng quà 20 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi.

Thông qua hoạt động góp phần giáo dục truyền thống nhân ái, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân đạo, chung sức chăm lo người nghèo, người yếu thế, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.