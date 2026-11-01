Hội Chữ thập đỏ phường Trung Tâm trao quà, sẻ chia khó khăn với người cao tuổi

Các trường hợp được hỗ trợ sinh sống tại các tổ dân phố Nghĩa Lợi, Phù Ninh, Nậm Hăn và tổ dân phố 7. Trong đó có người thuộc hộ nghèo, có người bị khuyết tật, người già yếu, bị tai biến, liệt hoặc thường xuyên đau ốm.

Tại các gia đình, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, tìm hiểu đời sống sinh hoạt và động viên người cao tuổi cùng thân nhân vượt qua khó khăn. Những phần quà góp phần hỗ trợ nhu cầu trước mắt, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Trung Tâm thăm hỏi, động viên và trao quà cho người cao tuổi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng với chăm lo người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ phường Trung Tâm duy trì các hoạt động trợ giúp người yếu thế và gia đình gặp biến cố. Trước đó, Hội đã trao 8 suất quà, tổng trị giá 4 triệu đồng, cho người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và thân nhân trong các gia đình khó khăn; hỗ trợ 2 gia đình gặp rủi ro đột xuất, trong đó có gia đình có người tử vong do đuối nước.

Người dân phường Trung Tâm tham gia hiến máu tình nguyện, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Thông qua các hoạt động nhân đạo và vận động hiến máu tình nguyện, Hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối những hoàn cảnh cần trợ giúp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và tổ dân phố rà soát những trường hợp cần hỗ trợ, vận động nguồn lực để trợ giúp kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.