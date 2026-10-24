Ngày 24-10, Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa trao 210 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thông qua các phiếu mua hàng tại "Phiên chợ 0 đồng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Hòa tổ chức.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các suất quà gồm: Đường, bột ngọt, dầu ăn… Bên cạnh đó, 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng thêm các vật dụng nhà bếp như: Bếp hồng ngoại, bình đun siêu tốc, nồi cơm điện… Tổng trị giá chương trình hơn 30 triệu đồng, nguồn kinh phí do 2 ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường đóng góp.

Người dân nhận quà ở quầy của Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa tại "Phiên chợ 0 đồng”.

Qua "Phiên chợ 0 đồng”, Hội Chữ thập đỏ phường tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dự kiến cuối tháng 10, Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa sẽ tổ chức tặng 129 tivi, máy vi tính, máy in cho 3 trường học tiểu học và 2 trạm y tế ở các xã, phường: Ninh Hòa, Hòa Trí, Hòa Thắng (Khánh Hòa), Tuy An Tây (Đắk Lắk) với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.