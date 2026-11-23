Lãnh đạo phường Kim Liên tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ phường. Ảnh: NB

Trong diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Kim Liên Trần Thị Kim Anh đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 23-11-1946, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Hồng thập tự Việt Nam, nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức được thành lập. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Hội không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ cứu trợ khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến vận động hiến máu tình nguyện, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ phường Kim Liên đã tích cực triển khai các hoạt động vận động nguồn lực, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đột xuất, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tuyên truyền hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Cụ thể, năm 2026, Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thành lập, duy trì hoạt động 29 chi hội với gần 1.200 hội viên.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao Chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hội chữ thập đỏ của phường. Ảnh: NB

Trong công tác an sinh xã hội, Hội đã vận động nguồn lực, kết nối các nhà hảo tâm trao 91 suất quà trị giá 31,6 triệu đồng cho các gia đình khó khăn và bệnh nhân chạy thận; hỗ trợ đột xuất một trường hợp trẻ em với số tiền 3 triệu đồng, trao 35 suất quà trị giá 16,7 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác chăm sóc người bệnh được quan tâm với 600 suất ăn miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, trị giá 18 triệu đồng; 57 suất quà trị giá 28,5 triệu đồng dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa Nhi, Thận tiết niệu và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Bên cạnh đó, Hội trao 86 suất quà trị giá 34,245 triệu đồng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 40 suất quà trị giá 8 triệu đồng nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân; 150 suất quà trị giá 15 triệu đồng hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao xe lăn, xe đạp cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NB

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội xây dựng mô hình “Bán hàng gây quỹ”, kết nối các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 65 suất quà, 3 xe đạp cho học sinh vượt khó và 2 xe lăn cho người khuyết tật, với tổng kinh phí 40,9 triệu đồng. Tổng kết năm 2026, Hội đã hỗ trợ 1.249 trường hợp với tổng số tiền 273,72 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng ghi nhận những đóng góp của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường trong công tác nhân đạo, từ thiện.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NB

Đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy sức mạnh của 29 chi hội, đưa hoạt động nhân đạo đi vào chiều sâu, duy trì thường xuyên và hướng tới những kết quả cụ thể trong đời sống người dân. Trong đó, cần phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, nhà trường và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, hỗ trợ người cao tuổi sống một mình, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người bệnh khó khăn.

Trước mắt, Hội cần chủ động rà soát các trường hợp cần trợ giúp, triển khai hiệu quả phong trào “Tết Nhân ái” Xuân 2027, bảo đảm các phần quà được trao đúng đối tượng, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.