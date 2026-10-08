Hội Chữ thập đỏ - Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Phương Huy,Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;Nông Thị Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Trần Anh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất 8 nội dung phối hợp, gồm: Rà soát nhu cầu, lựa chọn đối tượng và địa bàn; phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm gắn với tổ hợp tác, HTX; thí điểm và nhân rộng mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, HTX; chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực và duy trì sinh kế trước rủi ro; hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội và tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi số kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả điều phối; đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ nắm bắt nhu cầu, vận động và điều phối nguồn lực nhân đạo; Liên minh HTX hỗ trợ tổ chức sản xuất, quản trị và kết nối thị trường. Các mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, HTX được định hướng nghiên cứu, thí điểm tại địa bàn phù hợp, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật, việc làm và cơ hội tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ và tạo được chuyển biến trong đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Phương Huy phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Phương Huy đề nghị Hội Chữ thập đỏ và Liên minh KTX tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm, rõ trách nhiệm, nguồn lực, kết quả, xác định rõ địa bàn, đối tượng, tiến độ thực hiện; lấy người dân làm trung tâm, ưu tiên người yếu thế, hỗ trợ sát nhu cầu, phù hợp điều kiện thực tế; thí điểm 1 - 2 mô hình “sinh kế nhân đạo” gắn với sản phẩm lợi thế, chuỗi giá trị trong năm 2026 - 2027; hỗ trợ phục hồi sinh kế sau thiên tai, dịch bệnh, kết nối HTX và thị trường, hạn chế tái nghèo; huy động HTX doanh nghiệp tham gia đào tạo, tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm; gắn chương trình với các hoạt động an sinh xã hội, “Tết nhân ái”, “Chợ nhân đạo”; chuyển đổi số, ứng dụng mã QR, thương mại điện tử, quảng bá các sản phẩm OCOP; tăng cường kiểm tra, đánh giá, nhân rộng mô hình hiệu quả.