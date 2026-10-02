Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao thiết bị cho bếp ăn bán trú, tặng quà học sinh xã Chư Sê

Theo đó, đại diện đoàn công tác đã trao trang thiết bị bếp ăn, bàn ghế học sinh trị giá trên 134 triệu đồng cho Trường Mầm non Hướng Dương (phân hiệu số 2) để nhà trường có đầy đủ điều kiện tổ chức bếp ăn bán trú cho các em học sinh. Được biết, Trường Mầm non Hướng Dương (phân hiệu số 2) đã có bếp ăn từ năm 2016. Tuy nhiên, việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh vẫn chưa thể thực hiện do còn thiếu các trang thiết bị cần thiết.

Đại diện đoàn công tác đã trao trang thiết bị bếp ăn, bàn ghế học sinh trị giá trên 134 triệu đồng cho Trường Mầm non Hướng Dương (phân hiệu số 2). Ảnh: ĐVCC

Qua nắm bắt thông tin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức khảo sát và kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dịp này, Đoàn cũng trao 165 suất quà, tổng trị giá 15 triệu đồng đến các em học sinh tại hai điểm Trường Mầm non Hướng Dương. Đồng thời, đoàn cũng tổ chức khảo sát tại Trường Mầm non xã Ia Le để có hướng hỗ trợ cho học sinh và nhà trường có thêm điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học.

Đoàn công tác trao quà cho các em học sinh Trường Mầm non Hướng Dương. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai, qua khảo sát, đoàn thống nhất tài trợ công trình nhân đạo gồm: Làm mái vồng, sân bãi, mở rộng không gian phục vụ bữa ăn bán trú, khu vui chơi tại 5 điểm Trường mẫu giáo xã Ia Le và tặng 725 chiếc giường cho học sinh toàn trường. Tổng giá trị trên 308 triệu đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2026.

Đây là chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).