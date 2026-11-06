Hội Chữ thập đỏ Công ty Điện lực Lào Cai sẻ chia khó khăn với người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Số tiền hỗ trợ được huy động từ nguồn kinh phí của Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn Công ty và sự đóng góp của một số cá nhân, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Anh Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1971, công tác trong ngành Điện từ ngày 1/4/1995. Trải qua hơn 30 năm gắn bó với ngành, anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý tổng hợp và kiểm tra, giám sát mua bán điện. Tháng 12/2024, anh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bản thân và gia đình.

Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ, động viên anh Hoàng Minh Tuấn yên tâm điều trị bệnh

Lãnh đạo Công đoàn Công ty Điện lực Lào Cai đã ân cần động viên, chia sẻ những khó khăn về sức khỏe với anh Hoàng Minh Tuấn; mong anh giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì điều trị để vượt qua bệnh tật. Đại diện Công đoàn khẳng định, tổ chức Công đoàn và đồng nghiệp luôn quan tâm, đồng hành, sẻ chia với người lao động trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ Công ty Điện lực Lào Cai đã tổ chức trên 1.000 lượt thăm hỏi hội viên ốm đau và các gia đình có việc hiếu, với tổng kinh phí 716 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ góp phần hỗ trợ, động viên hội viên vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa nét đẹp văn hóa nghĩa tình, gắn kết người lao động trong toàn công ty.