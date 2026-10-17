Hội chợ Videx Cambodia 2026 thu hút gần 10.000 lượt khách trong 3 ngày
Theo ban tổ chức, tính đến chiều 16-10, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026 (Videx Cambodia 2026) đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich), Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đã thu hút gần 10.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm và kết nối giao thương.
Hội chợ Videx Cambodia 2026 khai mạc sáng 14-10, trưng bày, giới thiệu đa dạng các sản phẩm có chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, như: Dệt may, da giày, nông, lâm, hải sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện, điện tử, cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng...
Các gian hàng của doanh nghiệp quân đội Việt Nam tiếp tục thu hút đông đảo khách tham quan và người dân địa phương. Trong khi đó, khu vực Không gian văn hóa Việt Nam và Khu ẩm thực Việt Nam - Campuchia cũng là địa điểm được nhiều khách tham quan ghé thăm, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và thưởng thức các món ăn truyền thống.
Trong ngày, nhiều doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia cũng gặp gỡ, kết nối giao thương. Các doanh nghiệp của Việt Nam như: Công ty Hoàng Hiệp, Công ty Động Lực, Công ty Chanh Việt... được nhiều đối tác Campuchia quan tâm và dự kiến sẽ mở rộng thị trường tại Campuchia trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, Hội chợ Videx Cambodia 2026 sẽ bế mạc vào chiều 17-10.
Dưới đây là một số hình ảnh khách hàng tham quan, mua sắm tại hội chợ:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/hoi-cho-videx-cambodia-2026-thu-hut-gan-10-000-luot-khach-trong-3-ngay-1060864