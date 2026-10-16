Hội chợ Videx Cambodia 2026: Đẩy mạnh giao thương, kết nối thương mại Việt Nam - Campuchia

Đa dạng sản phẩm, dịch vụ

Không gian Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich), thủ đô Phnom Penh-Vương quốc Campuchia những ngày này trở nên sôi động với dòng người tham quan, mua sắm đông vui. Với gần 200 gian hàng của 150 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, Hội chợ Videx Cambodia 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 17-10, đang trưng bày đa dạng các sản phẩm và dịch vụ từ dịch vụ ngân hàng, viễn thông, logistics đến các sản phẩm lưỡng dụng vừa phục vụ quốc phòng vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh như: May mặc, da giày, dược phẩm, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông, lâm sản và nhiều hàng hóa phục vụ đời sống.

Lãnh đạo Binh đoàn 16 giới thiệu sản phẩm cho người dân Campuchia tại Hội chợ Videx Cambodia 2026.

Trong đó, các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp quân đội đang tạo nên một không gian mua sắm, trải nghiệm đặc biệt tại hội chợ, thu hút đông đảo người dân. Ngay trong ngày khai mạc, các công ty của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) gồm: Công ty Dịch vụ khách hàng Viettel (VCX), Công ty Viettel Campuchia (Metfone) và Công ty ví điện tử eMoney đã tổ chức tọa đàm với 3 chuyên đề về trải nghiệm khách hàng, số hóa dòng tiền và bảo vệ doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI, được nhiều khách hàng doanh nghiệp Campuchia quan tâm. Hội thảo đã giới thiệu các giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, mang đến cách tiếp cận chuyển đổi số từ những bài toán cụ thể tại Campuchia, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành và xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng.

Tại hội chợ, khách tham quan lựa chọn sản phẩm không chỉ bởi mức giá phù hợp mà còn bởi niềm tin ngày càng lớn vào chất lượng, nguồn gốc và quy trình sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. Anh Rotanak, sống tại thủ đô Phnom Penh chia sẻ: "Từ lâu tôi đã rất ấn tượng đến chất lượng của các sản phẩm Việt Nam, nên khi biết có hội chợ hàng Việt Nam, tôi cùng bạn bè đã tới đây từ sớm. Tôi thấy các sản phẩm của Việt Nam tại hội chợ lần này đa dạng về mẫu mã, chất lượng bảo đảm, nên mua về làm quà cho gia đình và bạn bè". Anh Rotanak từng học tại Việt Nam 4 năm nên hiểu rõ về hàng hóa Việt Nam, anh đã mua một số sản phẩm nông sản và may mặc tại hội chợ. Hay như chị Chan Trea, đến từ tỉnh Prey Veng, cũng rất hứng thú các tiết mục văn nghệ của Đoàn văn công Quân khu 9 và các hoạt động trong Không gian văn hóa Việt Nam tại hội chợ. Chị Chan Trea cho biết, chị sẽ sớm cùng gia đình sang Việt Nam để đi du lịch, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức các món ăn của Việt Nam.

Đẩy mạnh kết nối giao thương

Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia luôn duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục là một trong những điểm sáng và là lĩnh vực hợp tác quan trọng của hai nước. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,3 tỷ USD, tăng 13,8%, nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia đạt 4,4 tỷ USD, tăng 3,4%. Một trong những điểm đáng chú ý của thương mại Việt Nam-Campuchia là cơ cấu hàng hóa mang tính bổ trợ tương đối rõ nét. Ban tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026 kỳ vọng là hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD đã được hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia khẳng định tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026 nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng tới Vương quốc Campuchia vừa qua.

Đại diện các doanh nghiệp trong chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia.

Trong khuôn khổ Hội chợ Videx Cambodia 2026, đã diễn ra chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Vương quốc Campuchia. Tham gia chương trình có đại diện 25 doanh nghiệp Việt Nam và 9 doanh nghiệp Campuchia đang hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, logistics, xây dựng, hàng tiêu dùng... Phát biểu tại chương trình, ông Vương Chí Cường, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp khu vực Chợ Lớn, nhấn mạnh: "Tôi kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia hãy tận dụng tối đa cơ hội vàng tại hội chợ lần này để chủ động tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới phân phối và hướng tới những dự án hợp tác mang tầm chiến lược dài hạn. Tại chương trình, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh giao thương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm".

Theo Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ủy viên Ban tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026, hội chợ lần này được triển khai nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về kết hợp chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa với đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Hội chợ sẽ góp phần tăng cường giao thương, nâng cao kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam-Campuchia và là dịp quảng bá sâu rộng về hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo Ban tổ chức, tính đến chiều 15-10, đã có gần 7.000 lượt khách tham quan mua sắm tại hội chợ. Ban tổ chức cũng đã tổ chức cấp phát gần 1.000 phần quà tặng khách tham quan hội chợ. Đặc biệt, có 60 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tham gia kết nối giao thương tại hội chợ.