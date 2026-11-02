Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026: Thể hiện định hướng phát triển kinh tế xanh

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí sáng 2-11.

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Năm 2026, Hội chợ được tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14-11-1945 / 14-11-2026). AgroViet 2026 là dịp giới thiệu, quảng bá những thành tựu tiêu biểu, kết quả nổi bật và các định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp, môi trường; thể hiện rõ vai trò của ngành trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Hội chợ được tổ chức từ ngày 12 đến 15-11 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch Kinh tế và thương mại, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội. AgroViet 2026 với quy mô 250 gian hàng, tổng diện tích hơn 1.000m2 trưng bày sản phẩm của 25 tỉnh, thành phố trong cả nước và gần 100 gian hàng quốc tế đến từ các quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú như sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh; sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, có thế mạnh cạnh tranh; sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên; sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững như phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; thiết bị cơ giới, hệ thống nhà lưới, nhà màng, tưới nhỏ giọt; máy và thiết bị sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản…

Một số sản phẩm tiêu biểu như: Gạo nếp hương Bảo Lạc Cao Bằng, ST25 lúa tôm đặc biệt, trà sen Tây Hồ, gạo Dâu Lai Châu, gạo nếp Tan Pỏm, thịt trâu sấy Điện Biên, cơm cháy Ninh Bình, giò me Nghệ An, nem chua Thanh Hóa, chả cá thát lát Cần Thơ…

Đặc biệt, 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm máy nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón, các loại hạt giống rau củ quả chất lượng cao, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, thủy sản, mô hình nông nghiệp tuần hoàn, bạt nông nghiệp, bao bì nông sản và phân bón, vật tư nhà kính... của các doanh nghiệp uy tín đến từ Nhật Bản, Trung Quốc cùng một số doanh nghiệp có thương hiệu tại Việt Nam là điểm nhấn quan trọng của AgroViet 2026.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay: Điểm mới của AgroViet 2026 mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường. Cùng với đó là không gian sản phẩm khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Gian hàng trong nước được bố trí theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị. Đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số và thu thập, phân loại dữ liệu khách tham quan để kết nối chính xác với các đơn vị tham gia.