Hội chợ Thương mại Việt - Trung: Cơ hội để Lào Cai và hàng Việt mở rộng thị trường biên giới

Để tạo sức lan tỏa ngay từ giai đoạn khởi động, một dấu ấn xúc tiến thương mại quan trọng đã được ghi nhận ngay tại Thủ đô Hà Nội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Cục Thương mại Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã mở đường cho hội nghị xúc tiến thành công, thu hút đông đảo các tập đoàn, hiệp hội ngành hàng lớn của hai nước.

Hội nghị chiêu thương Hội chợ Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026 tại Hà Nội.

Hội chợ Việt - Trung năm nay có sự kết nối liên vùng sâu rộng khi thu hút 46 đơn vị đến từ 17 tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam. Trong đó, lực lượng nòng cốt là khối doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã và hộ kinh doanh với 42 đơn vị chủ động đăng ký 110 gian hàng.

Sơ đồ bố trí gian hàng, khu trưng bày của Việt Nam và Lào Cai tại hội chợ.

Cà phê và yến sào là 2 trong nhiều mặt hàng chủ lực được Việt Nam giới thiệu tại hội chợ năm nay.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của các Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố và Chương trình Cấp quốc gia về xúc tiến thương mại cũng góp phần khẳng định vị thế và hình ảnh của thương hiệu Việt.

Ông Nguyễn Văn Lĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai cho biết: "Đồng Nai đã có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực sang thị trường Trung Quốc như sầu riêng, chuối và nhận được phản hồi rất tích cực. Đến với hội chợ lần này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu thêm các dòng sản phẩm thế mạnh mới là tổ yến và cà phê. Doanh nghiệp Đồng Nai kỳ vọng thông qua cầu nối Lào Cai sẽ tìm kiếm thêm nhiều đối tác uy tín, mở rộng kênh tiêu thụ bền vững tại thị trường nước bạn".

Đối với đơn vị chủ nhà Lào Cai, điểm đột phá năm nay là sự xuất hiện ấn tượng của Khu gian hàng đặc biệt rộng 120 m². Trong không gian trưng bày đồng bộ và hiện đại, Lào Cai giới thiệu hơn 51 dòng sản phẩm tiêu biểu thuộc các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, nông sản chế biến sâu và công nghiệp chế tạo, thể hiện hình ảnh địa phương năng động và hội nhập.

HTX Hoa Lợi chuẩn bị nguồn hàng trưng bày tại gian hàng đặc biệt của tỉnh Lào Cai.

Sự chủ động ấy còn lan tỏa mạnh mẽ đến các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn. Với kinh nghiệm tham gia nhiều kỳ hội chợ, các đơn vị sản xuất tại Lào Cai đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chất lượng lẫn nguồn cung để đón đầu cơ hội xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc HTX Hoa Lợi, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai khẳng định: “Thương hiệu Tương ớt Mường Khương của chúng tôi vươn xa như hôm nay phần lớn nhờ tích cực tham gia các kỳ hội chợ. Hiện hợp tác xã đã liên kết bền vững với 60 hộ dân, phát triển vùng nguyên liệu 40 ha, đạt sản lượng 200 tấn/năm. Người tiêu dùng nước bạn rất chuộng vị cay nồng tự nhiên, nên năm nay chúng tôi kỳ vọng sản phẩm sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sang thị trường Trung Quốc".

Cao mềm Atiso và trà phun sương Atiso là 2 sản phẩm chủ lực được Công ty TraphacoSapa trưng bày, giới thiệu tại gian hàng đặc biệt của tỉnh Lào Cai.

Sở hữu bộ sản phẩm phong phú với 20 mặt hàng từ thảo dược - trong đó có 12 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, Công ty TNHH Một thành viên TraphacoSapa đã sẵn sàng cho sự kiện giao thương lớn này.

Tham gia trưng bày và ký gửi tại Khu gian hàng chung của tỉnh Lào Cai, TraphacoSapa tập trung giới thiệu hai sản phẩm chủ lực đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia là cao mềm Atiso và trà phun sương Atiso, hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn thu hút các đối tác quốc tế.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên TraphacoSapa chia sẻ: "Nắm bắt xu hướng người tiêu dùng toàn cầu ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nguồn gốc thảo dược tự nhiên, chúng tôi mang tới hội chợ những dòng sản phẩm chất lượng cao nhất. TraphacoSapa kỳ vọng qua cầu nối giao thương này, thương hiệu thảo dược Lào Cai sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn, tiếp cận đông đảo cộng đồng người tiêu dùng trong và ngoài nước".

Công ty Cổ phần Thương mại XNK Minh Khai chuẩn bị các điều kiện đưa nông sản và hàng hoá Việt Nam đến hội chợ.

Song hành cùng khối sản xuất, sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp thương mại và logistics địa phương chính là mắt xích quan trọng đảm bảo cho dòng chảy hàng hóa được thông suốt.

Là đơn vị tiên phong qua nhiều kỳ hội chợ, Công ty Cổ phần Thương mại XNK Minh Khai đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, sẵn sàng hạ tầng kết nối để đưa nông sản và hàng hóa Việt thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa Trung Quốc.

Ông Vũ Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại XNK Minh Khai, phường Lào Cai khẳng định: "Thực tế từ các kỳ hội chợ trước cho thấy uy tín và sức lan tỏa của Hội chợ Việt - Trung ngày càng được nâng cao, giúp Minh Khai cùng các doanh nghiệp đối tác kết nối thành công nhiều hợp đồng xuất khẩu giá trị. Đến với hội chợ năm nay, chúng tôi tiếp tục chủ động nguồn cung và năng lực kết nối, sẵn sàng làm cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa".

Bên lề hội chợ năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ “Tuần hợp tác lưu vực sông Hồng”.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trưng bày hay giao thương đơn thuần, điểm nhấn đặc biệt của kỳ hội chợ năm 2026 chính là chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ “Tuần hợp tác lưu vực sông Hồng”.

Các cuộc hội đàm, hội nghị xúc tiến về thương mại, logistics, đầu tư khu kinh tế và du lịch qua biên giới sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác dài lâu. Lào Cai đang dần khẳng định vị thế là “trạm điều phối” trung tâm trên hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Ông Lâm Tuấn Khanh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Tầm nhìn của Lào Cai là chuyển dịch mạnh mẽ từ "cửa ngõ đi qua" thành "đầu cầu điều phối" dòng hàng hóa giữa Việt Nam, các nước ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Việc kết nối hạ tầng đồng bộ từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cửa khẩu Kim Thành đến tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được đẩy nhanh. Sau hội chợ này, chúng tôi hướng tới mục tiêu: Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn đưa hàng hóa sang thị trường Tây Nam Trung Quốc, Lào Cai sẽ là cái tên đầu tiên họ nghĩ đến".

Nằm ở vị trí cầu nối chiến lược trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tỉnh Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò giao thương quan trọng giữa Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng từ cấp quản lý đến từng doanh nghiệp không chỉ đảm bảo cho thành công của Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch Biên giới Việt - Trung 2026, mà còn đặt nền móng vững chắc để hàng hóa Việt Nam vươn xa. Bằng tư duy chủ động và khát vọng hội nhập, Lào Cai đang khẳng định vai trò hạt nhân thúc đẩy kinh tế biên giới, cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam viết tiếp những chương mới trong hành trình hợp tác, phát triển thịnh vượng vùng biên cương.