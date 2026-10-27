Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu 2026: Mở rộng cơ hội giao thương

Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 4/11/2026, được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với đối tác trong nước và quốc tế. Sự kiện nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế, sản phẩm đặc trưng của địa phương, mở ra cơ hội kết nối cung cầu, thúc đẩy giao thương và tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư. Với quy mô dự kiến 228 gian hàng, trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, hướng tới tổ chức sự kiện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu về mục tiêu, tiến độ chuẩn bị, công tác quản lý nguồn lực và kỳ vọng tạo dựng những kết quả hợp tác thiết thực từ hội chợ.

Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 4/11/2026, được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với đối tác trong nước và quốc tế.

- Thưa ông, với vai trò cơ quan chủ trì tổ chức, Sở Tài chính xác định những mục tiêu trọng tâm nào để Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế và thu hút đầu tư vào tỉnh?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng, nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 và là một trong những hoạt động nổi bật nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Lai Châu tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với vai trò cơ quan chủ trì, Sở Tài chính xác định các mục tiêu trọng tâm như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, qua đó nâng cao nhận diện thương hiệu hàng hóa Lai Châu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ hai, tăng cường kết nối cung - cầu, thúc đẩy giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận các hệ thống phân phối, đối tác thương mại, nhà nhập khẩu, từ đó thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa.

Thứ ba, tăng cường hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư và phát triển quan hệ đối ngoại, nhất là với các địa phương của Trung Quốc, Lào và các tỉnh, thành phố trong nước; tạo cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, hình thành các dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và đầu tư phát triển tại địa phương.

Thông qua hội chợ, tỉnh Lai Châu kỳ vọng không chỉ tạo hiệu ứng quảng bá trước mắt mà còn mở rộng các mối quan hệ hợp tác lâu dài, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp và người dân.

Các sản phẩm hấp dẫn từ sâm Lai Châu của Công ty Cổ phần Sâm Pusilung sẽ được quảng bá tại Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026.

- Theo kế hoạch, hội chợ có quy mô dự kiến 228 gian hàng. Đến nay, công tác vận động doanh nghiệp tham gia và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đã đạt kết quả ra sao; những nhiệm vụ nào đang được Sở tập trung hoàn thiện, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 4/11/2026 với quy mô 228 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước cùng các đối tác quốc tế. Đến thời điểm hiện nay, công tác vận động doanh nghiệp tham gia hội chợ đã cơ bản hoàn thành. Ban tổ chức đã tiếp nhận đăng ký đủ 228/228 gian hàng, đạt 100% kế hoạch đề ra; trong đó có 12 gian hàng quốc tế của các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay (Lào). Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội kết nối thị trường tại tỉnh Lai Châu.

Song song với công tác chiêu thương, Sở Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan và đơn vị tổ chức sự kiện tập trung hoàn thiện các nội dung trọng tâm như: Thi công, lắp đặt, dàn dựng gian hàng; chuẩn bị, hoàn thiện sân khấu, không gian hội chợ và các điều kiện phục vụ lễ khai mạc; xây dựng phương án đón tiếp đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế; đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện về điện, nước, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và y tế phục vụ sự kiện.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quảng bá đang được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, hệ thống pa nô, băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin về sự kiện, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách đến tham quan, giao lưu, kết nối tại hội chợ.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Sở Tài chính cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, bảo đảm Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 được tổ chức đúng kế hoạch, an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ấn tượng tốt với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm sâm Lai Châu được khách hàng tin dùng, lựa chọn trong các hội chợ.

- Xin ông cho biết, Sở có giải pháp gì để bảo đảm nguồn lực, quản lý chi phí công khai, tiết kiệm và sử dụng kinh phí hiệu quả?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Kinh phí tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 được huy động từ nguồn hỗ trợ của Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 và nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hội chợ. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa giúp phát huy được vai trò đồng hành, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Sở Tài chính xác định việc bảo đảm nguồn lực, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tổ chức hội chợ. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Sở đã chủ động tham mưu xây dựng dự toán kinh phí trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ thực tế, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với quy mô tổ chức và yêu cầu của một sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán, quyết toán theo đúng quy định. Đồng thời, Sở tăng cường kiểm soát chi phí, công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn thu, chi; chủ động rà soát, ưu tiên kinh phí cho các nội dung thiết yếu, trực tiếp phục vụ hội chợ, hạn chế tối đa các khoản chi không cần thiết, tránh thất thoát, lãng phí.

Chúng tôi xác định hiệu quả của hội chợ không chỉ được đánh giá bằng số lượng gian hàng hay lượng khách tham quan mà quan trọng hơn là những giá trị kết nối, hợp tác và cơ hội phát triển được tạo ra cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã sau sự kiện.

Chúng tôi kỳ vọng, Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với thị trường, giữa nhà đầu tư với địa phương; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Lai Châu, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!