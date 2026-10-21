Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026: Thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Diễn ra từ ngày 17 đến 22/10/2026, Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 do UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức. Với quy mô 230 gian hàng, sự kiện quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đơn vị đến từ Lào, Trung Quốc.

Được tổ chức cùng Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và tỉnh Luông-Pha-Bang của Lào, hội chợ góp phần hình thành chuỗi hoạt động kết nối thương mại, đầu tư, du lịch. Tại các gian hàng, sức mua và phản hồi trực tiếp của khách hàng đã và đang mang đến cho cơ sở sản xuất những tín hiệu thị trường, cùng cơ hội giới thiệu sản phẩm đến nhiều nhóm người tiêu dùng.

Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026 thu hút đông đảo du khách.

Tạo đà cho nông sản, đặc sản vùng miền

Tại gian hàng Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, các sản phẩm: Chẩm chéo, măng, thịt gác bếp, bì lợn bản, măng ớt, rượu men lá... được giới thiệu cùng những sản phẩm đặc trưng khác. Sự đa dạng của các mặt hàng giúp khách tham quan có thêm lựa chọn, đồng thời đưa nét văn hóa ẩm thực vùng cao đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Chị Điêu Thị Sâm, thành viên hợp tác xã, cho biết gian hàng đón khá nhiều khách trong nước và quốc tế tham quan, mua sắm, trong đó có khách Lào, Trung Quốc. Lượng hàng tiêu thụ tốt, giúp hợp tác xã có thêm nguồn thu trong thời gian tham gia sự kiện. Hội chợ còn là dịp đưa đặc sản Tủa Chùa đến tay những người chưa có điều kiện tới địa phương, mở rộng phạm vi tiếp cận sản phẩm ngay từ hoạt động bán hàng tại chỗ.

Gian hàng nông sản của Công ty TNHH Cara Farm Điện Biên hấp dẫn người tiêu dùng.

Cùng với nông sản và thực phẩm truyền thống, các sản phẩm chế biến cũng được các doanh nghiệp Điện Biên giới thiệu tại hội chợ. Chị Lò Thị Minh, đại diện Công ty TNHH xuất khẩu Đồng Dao, cho biết đơn vị mang đến những sản phẩm nước ép từ dứa, chanh leo, thanh long, ngô ngọt. Theo chị Minh, sức mua tăng tại hội chợ, qua đó hỗ trợ các địa phương trong tỉnh quảng bá các mặt hàng từ nguồn nông sản.

Chị Nguyễn Thị Hiền, đại diện nông sản Hiền Nguyễn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Đây là lần đầu đơn vị tham gia hội chợ thương mại quốc tế tại Điện Biên. Các mặt hàng: Tiêu, hạt điều sấy khô, bánh hạt điều, cà phê, mật ong, trà đinh lăng, trà mãng cầu, sầu riêng sấy... của Tây Nguyên được quảng bá rộng rãi tại khu vực Tây Bắc và du khách quốc tế. Với sức mua của người dân và du khách khá tốt, có ngày cao điểm doanh thu từ gian hàng đạt hơn 30 triệu đồng”.

Nông sản Hiền Nguyễn, tỉnh Đắk Lắk hấp dẫn du khách với nhiều sản phẩm phong phú.

Bà Lò Thị Vượng, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: “Hàng hóa tại hội chợ lần này khá phong phú, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn từ sản phẩm của tỉnh nhà và các địa phương trong nước cùng với hàng hóa từ Lào, Trung Quốc”. Sự đa dạng ấy góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách, đồng thời, tạo điều kiện cho các gian hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Mở rộng liên kết thị trường

Sức mua tăng từ hội chợ, các sản phẩm được người tiêu dùng và du khách đánh giá cao cho thấy vai trò trực tiếp của sự kiện trong kết nối cung - cầu. Với nhiều cơ sở sản xuất ở vùng cao, biên giới, việc đưa hàng đến một sự kiện có doanh nghiệp và khách quốc tế tham gia còn mở thêm cơ hội giới thiệu thương hiệu, tìm kiếm đối tác và tiếp cận các kênh phân phối.

Sự tham gia của các đơn vị đến từ Lào, Trung Quốc giúp không gian giao thương thêm đa dạng, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa từ các nước láng giềng. Với cơ sở trong nước, đây cũng là dịp tìm hiểu thị hiếu, cách giới thiệu sản phẩm và nhu cầu của khách quốc tế.

Công ty TNHH xuất khẩu Đồng Dao quảng bá nhiều sản phẩm đặc trưng các vùng miền của tỉnh Điện Biên.

Trong 6 ngày diễn ra, hội chợ được kỳ vọng tạo thêm doanh thu bán lẻ, đồng thời gia tăng nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, tham quan và vui chơi của người tiêu dùng và du khách. Sự kết hợp giữa mua sắm với các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch góp phần kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, hướng tới thị trường Tết Nguyên đán 2027. Đây cũng là cơ hội để Điện Biên giới thiệu sản phẩm cùng hình ảnh vùng đất lịch sử, giàu bản sắc tới đối tác và du khách.

Du khách Pháp Pascal Walter chia sẻ: “Tôi thấy hội chợ hấp dẫn, nhiều mặt hàng chất lượng, mang văn hóa đặc trưng của từng vùng miền tại Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm của Điện Biên như chè, cà phê, thịt trâu, thịt lợn gác bếp, mắc ca, bưởi, dứa. Từ những nông sản tươi đến thực phẩm chế biến, mỗi nhóm hàng mang đến sự lựa chọn phong phú, giúp du khách tìm hiểu thêm sự đa dạng của sản vật địa phương".

Gian hàng của tỉnh Nghệ An hấp dẫn người tiêu dùng tại hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026.

Được tổ chức cùng Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026, hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên với chủ đề “Điện Biên – Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế” tạo thêm không gian quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đơn vị đến từ Lào, Trung Quốc. Từ sức mua tại các gian hàng đến sự quan tâm của du khách, cho thấy sự kiện đã thành công trong kết nối sản vật các vùng với thị trường trong nước và quốc tế.