Giữa những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu và làn sóng mất giá của nhiều đồng tiền trên thế giới, đồng Việt Nam (VND) vẫn duy trì đà vững vàng trong 10 tháng đầu năm 2026. Sự ổn định ấy giúp doanh nghiệp bớt lo về chi phí ngoại tệ, người dân thêm tin tưởng vào đồng nội tệ và nhà đầu tư yên tâm hơn khi đầu tư vào Việt Nam. VND cũng là một trong những đồng tiền ổn định và là điểm sáng trong khu vực và trên thế giới.