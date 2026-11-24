Hội chợ thương mại quốc tế Cao Bằng - Bách Sắc 2026: Kết nối giao thương, lan tỏa giá trị sản phẩm địa phương
Thực hiện Kế hoạch số 4059/KH-UBND ngày 21/10/2026 của UBND tỉnh Cao Bằng, Hội chợ thương mại quốc tế Cao Bằng - Bách Sắc, xúc tiến sản phẩm OCOP và Festival làng nghề Cao Bằng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 6/12/2026, với quy mô khoảng 280 gian hàng. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong nước, quốc tế.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ket-noi-giao-thuong-lan-toa-gia-tri-san-pham-dia-phuong-3194728.html