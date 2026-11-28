Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ.

Hội chợ có quy mô trên 240 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn, các tỉnh, thành phố trong nước cùng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 3/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại Hội chợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn thông tin, Lạng Sơn có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp với Quảng Tây, Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng của năm 2026 đạt trên 116,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Với ưu thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu quốc tế thuận tiện, hiện đại, điều kiện giao thông tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, Lạng Sơn ngày càng khẳng định vị thế, vai trò là cửa ngõ trên bộ quan trọng nhất trong kết nối Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Gian hàng sản phẩm Quảng Tây, Trung Quốc thu hút đông người tham quan, mua sắm.

Lạng Sơn và Quảng Tây là hai địa phương luôn chủ động, tích cực quán triệt và cụ thể hóa nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên không ngừng nỗ lực thúc đẩy giao lưu mật thiết, thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; trong đó, hợp tác về giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch và thương mại, xuất nhập khẩu là những nội dung hợp tác trọng tâm, đạt nhiều kết quả thiết thực.

"Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung là hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2026, là "cầu nối" quan trọng để doanh nghiệp hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động giao thương, liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, quảng bá điểm đến, giới thiệu và cung cấp thông tin về sản phẩm du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lạng Sơn và các địa phương trên cả nước với phía Quảng Tây. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lạng Sơn với Quảng Tây nói riêng, Việt Nam với Trung Quốc nói chung trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân”, ông Sơn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ.

Theo bà Lô Đảng Hồng, Tuần thị viên cấp 2, Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, hiện nay Quảng Tây đang triển khai sâu rộng các hoạt động kinh tế thương mại. Qua Hội chợ, bà Lô Đảng Hồng mong muốn, hai bên thúc đẩy xây dựng các sản phẩm du lịch, kinh tế; tận dụng tối đa các lợi thế vốn có để hoàn thiện các dịch vụ, các sản phẩm kinh tế thương mại đặc trưng...