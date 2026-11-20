Cuộc họp do lãnh đạo Sở Công Thương, Phó Trưởng Tiểu ban Nội dung chủ trì. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành là thành viên của tiểu ban.

Tiểu ban Nội dung giúp việc tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) tổ chức họp xem xét tiến độ triển khai các công việc được giao

Theo báo cáo của các thành viên Tiểu ban Nội dung tại cuộc họp, đến thời điểm này, công tác chiêu thương đã được các cơ quan liên quan tích cực gửi thư mời các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước, trong tỉnh và doanh nghiệp Trung Quốc tham gia.

Hiện đã có 130 doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước, trong tỉnh và Trung Quốc đăng ký tham gia tại hội chợ (84 doanh nghiệp, hợp tác xã các địa phương khác; 16 doanh nghiệp trong tỉnh; 30 doanh nghiệp Trung Quốc) và 15 đơn vị thuộc Sở Công Thương, trung tâm xúc tiến của các tỉnh, thành đã đăng ký tham gia trưng bày các sản phẩm tại hội chợ.

Bên cạnh công tác chiêu thương, đến nay, công tác truyền thông, thông tin về hội chợ đã được Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn cùng các cơ quan liên quan tích cực triển khai. Công tác quảng bá trực quan (băng rôn, cờ phướn treo trên các tuyến phố của các phường, xã) được các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và Xúc tiến du lịch tỉnh - thành viên Tiểu ban Nội dung trao đổi một số công việc liên quan tại cuộc họp

Cùng với đó, các cơ quan thành viên thuộc Tiểu ban Nội dung cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc như: xây dựng kịch bản chương trình khai mạc hội chợ, xây dựng kế hoạch biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc, xây dựng chương trình hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh, xây dựng chương trình các hoạt động bên lề hội chợ, thiết kế sơ đồ gian hàng, trang trí tổng thể hội chợ…

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Nội dung đã trao đổi về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao; đề xuất một số nội dung cần tập trung triển khai sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Tiểu ban Nội dung phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công Thương, Phó Trưởng Tiểu ban Nội dung đề nghị: Các thành viên Tiểu ban Nội dung tiếp tục tập trung thực hiện tốt các công việc đã được giao và chủ động phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Các cơ quan thành viên Tiểu ban Nội dung tăng cường công tác truyền thông, quảng bá thông tin về hội chợ; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chiêu thương; đôn đốc, giám sát doanh nghiệp tổ chức sự kiện thực hiện tốt công tác trang trí tổng thể Hội chợ; tập trung soát, xét kỹ nội dung kịch bản, chương trình khai mạc hội chợ; chuẩn bị tốt nội dung các hoạt động bên lề sự kiện quan trọng này.

Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) diễn ra từ ngày 27/11 - 3/12/2026 tại Lạng Sơn. Hội chợ do UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức luân phiên 2 năm 1 lần giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc). Hội chợ có quy mô 245 gian hàng, với sự tham gia của khoảng 140 doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực trong nước và Trung Quốc.

Lễ khai mạc hội chợ dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/11. Hội chợ mở cửa đón khách từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn (số 2A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh).