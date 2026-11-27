Trên 240 gian hàng phủ kín, hạ tầng và hậu cần biên giới thông suốt

Không khí chuẩn bị tại khu vực tổ chức hội chợ đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng với diện mạo khang trang, đồng bộ. Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến thời điểm hiện tại, trên 240 gian hàng đã được dàn dựng hoàn chỉnh, bố trí theo sơ đồ chi tiết, hợp lý và tất cả đều đã có đơn vị đăng ký tham gia trưng bày.

240 gian hàng đã hoàn thiện để sẵn sàng chào đón khách - Ảnh: CTT Lạng Sơn.

Công tác trang trí, khánh tiết tại toàn bộ không gian tổ chức hội chợ đã hoàn thành. Song song với đó, các sở, ngành phụ trách cũng đã hoàn tất mọi phần việc chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào tối 28/11 cũng như các hoạt động bên lề, sẵn sàng đón doanh nghiệp, du khách và người tiêu dùng.

Với tính chất là sự kiện giao thương quốc tế tại địa bàn biên giới, công tác hậu cần kết nối cho phía đối tác được các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng. Các đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo phương án hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập cảnh và thủ tục xuất nhập khẩu, đồng thời bố trí sẵn sàng phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khu vực cửa khẩu đến địa điểm tổ chức hội chợ và theo chiều ngược lại.

Cùng thời điểm này, các tiểu ban phục vụ hội chợ cũng đã hoàn tất các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp điện, cấp nước cùng các điều kiện kỹ thuật cần thiết khác. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng là cơ sở quan trọng để hội chợ vận hành thông suốt, an toàn và thuận lợi trong suốt thời gian diễn ra.

Siết chặt chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho đối tác

Trực tiếp kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan không chủ quan, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu chuẩn bị nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cũng như các điều kiện phục vụ tốt nhất cho hội chợ.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra khâu chuẩn bị trước khi sự kiện diễn ra - Ảnh: CTT Lạng Sơn.

Trong đó, trọng tâm là khu vực gian hàng dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trưng bày và giới thiệu sản phẩm, gắn liền với yêu cầu đặt lên hàng đầu về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và giữ vững an ninh trật tự.

Bên cạnh hạ tầng và công tác bảo vệ, uy tín của hội chợ còn được đo bằng chất lượng sản phẩm đến tay khách tham quan, mua sắm. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng, mẫu mã và chủng loại hàng hóa trưng bày tại hội chợ, bảo đảm các sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng.

Đồng thời, các lực lượng phục vụ cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Công tác rà soát điều kiện đón tiếp đại biểu, hoàn thiện kịch bản, nội dung và chương trình lễ khai mạc vào tối 28/11 cũng được quán triệt thực hiện chu đáo, trang trọng.

Tăng chiều sâu kết nối qua chuỗi hội nghị, diễn đàn chuyên đề

Không chỉ dừng lại ở không gian trưng bày và giao dịch hàng hóa trực tiếp, chiều sâu của Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) còn thể hiện rõ qua chuỗi sự kiện chuyên đề được thiết kế bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Mở màn ngay trong sáng 28/11 là Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Lạng Sơn, tạo diễn đàn giới thiệu những thế mạnh đặc trưng và mở rộng cơ hội kết nối phát triển du lịch địa phương.

Tiếp nối vào chiều cùng ngày, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc, hướng tới việc thúc đẩy liên kết bền vững cho nhóm mặt hàng nông sản có kim ngạch giao thương sôi động giữa hai nước.

Sang sáng 29/11, Hội thảo phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối giao thương năm 2026 sẽ tiếp tục mở ra không gian trao đổi về những phương thức giao dịch hiện đại, bắt nhịp xu hướng số hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho các sự kiện trong khuôn khổ hội chợ, các sở, ngành và đơn vị liên quan đang dồn lực hoàn thiện những chi tiết cuối cùng.

Sự chuẩn bị bài bản từ không gian gian hàng, luồng vận chuyển hàng hóa biên giới, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm cho đến chuỗi diễn đàn kết nối chuyên sâu hứa hẹn sẽ giúp Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và mở rộng không gian hợp tác giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.