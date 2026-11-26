Công nhân Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và Quảng cáo VIETAD Hà Nội thi công cổng chào Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026).

Hội chợ diễn ra từ ngày 27/11 đến 3/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn, số 2A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức luân phiên hai năm một lần giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho hội chợ đang được các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai theo kế hoạch. Các phần việc từ kết nối doanh nghiệp, bố trí không gian trưng bày, dàn dựng gian hàng đến chuẩn bị chương trình, bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần và đẩy mạnh thông tin, quảng bá được thực hiện đồng bộ, hướng tới hoàn thiện các điều kiện tổ chức trước ngày khai mạc.

Trong đó, công tác chiêu thương được Sở Công Thương triển khai từ sớm nhằm thu hút doanh nghiệp trong nước và Trung Quốc tham gia. Ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Để thu hút doanh nghiệp tham gia, sở đã gửi thư mời đến các tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước; đồng thời trao đổi, phối hợp với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để thông tin về hội chợ và vận động doanh nghiệp đăng ký. Quá trình chiêu thương được thực hiện linh hoạt qua nhiều kênh, chú trọng giới thiệu quy mô, nội dung và các hoạt động kết nối giao thương của hội chợ. Đến nay đã có 130 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia hội chợ (84 doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh, thành trong nước; 16 doanh nghiệp trong tỉnh; 30 doanh nghiệp Trung Quốc) và 15 đơn vị thuộc Sở Công Thương, trung tâm xúc tiến của các tỉnh, thành đã đăng ký tham gia trưng bày các sản phẩm tại hội chợ. Tổng quy mô hội chợ dự kiến đạt 245 gian hàng.

Trên cơ sở số lượng và cơ cấu đơn vị tham gia, phương án bố trí không gian hội chợ được xây dựng phù hợp với quy mô và yêu cầu trưng bày. Hiện nay, công tác lắp đặt, trang trí đang được khẩn trương triển khai. Các hạng mục từ nhà tiền chế, gian hàng đến cổng chào, sân khấu và trang trí tổng thể được thi công theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước ngày khai mạc.

Công nhân Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và Quảng cáo VIETAD Hà Nội lắp đặt, trang trí khu vực làm việc của Ban Tổ chức hội chợ.

Ông Tăng Xuân Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và Quảng cáo VIETAD Hà Nội, đơn vị phụ trách trang trí, dàn dựng gian hàng tại hội chợ cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, công ty đã huy động hơn 40 công nhân cùng đội ngũ kỹ thuật triển khai thi công, lắp đặt các hạng mục theo kế hoạch; đồng thời phân công nhân lực phụ trách từng phần việc để bảo đảm tiến độ chung. Khu nhà tiền chế chính được khởi công lắp đặt từ ngày 17/11 và đã hoàn thành vào ngày 20/11. Công ty đang tập trung nhân lực hoàn thiện trang trí khánh tiết, cổng chào, sân khấu và các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn tất trong chiều 26/11 để các doanh nghiệp, hợp tác xã có thời gian sắp xếp, trưng bày hàng hóa trước ngày khai mạc.

Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đưa hàng hóa sang tham gia hội chợ, Chi cục Hải quan khu vực VI đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết: Chi cục đã chỉ đạo Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chủ động nắm bắt thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm nhập hàng hóa để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ. Đồng thời, bố trí cán bộ hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện để hàng hóa được thông quan thuận lợi, bảo đảm tiến độ đưa hàng đến địa điểm tổ chức.

Cùng với các phần việc chuẩn bị cho hội chợ, công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá sự kiện cũng được triển khai rộng rãi trên nhiều kênh. Trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số, thông tin về thời gian, địa điểm, quy mô, các hoạt động chính của hội chợ được cập nhật thường xuyên. Công tác tuyên truyền trực quan được triển khai tại các tuyến đường chính trên các xã, phường của tỉnh với khoảng 500 băng rôn, cờ phướn. Qua đó, góp phần đưa thông tin về hội chợ đến đông đảo người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Được biết, trong những ngày trước khi hội chợ diễn ra, các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Trong đó, tập trung hoàn thiện kịch bản lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật, các hoạt động chuyên đề, chuẩn bị công tác đón tiếp đại biểu; đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường nhằm bảo đảm hội chợ diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, thuận lợi, sẵn sàng đón doanh nghiệp, đại biểu và khách tham quan.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của các cấp, ngành, đơn vị liên quan, Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026) được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và mở rộng kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.