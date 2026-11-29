Cán bộ Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa được trưng bày tại hội chợ

Hội chợ năm nay quy tụ 130 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước tham gia với hơn 240 gian hàng. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu đa dạng sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng như: thực phẩm, thời trang, thủ công mỹ nghệ… và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các địa phương. Với quy mô lớn, lượng hàng hóa phong phú, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, hội chợ đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, nhất là việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá...

Để góp phần bảo đảm hội chợ diễn ra thành công, an toàn và hiệu quả, Chi cục QLTT tỉnh đã chủ động triển khai phương án, huy động lực lượng tham gia giám sát, tuyên truyền tại hội chợ. Trong đó, Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn đô thị của tỉnh) và Đội QLTT số 6 (đội cơ động) là lực lượng chủ công, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết: Chúng tôi xác định công tác quản lý, giám sát tại hội chợ phải được thực hiện chủ động, xuyên suốt, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng quy định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, chi cục đã chỉ đạo đội QLTT số 1 và số 6 bố trí lực lượng trực tiếp nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu thương nhân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Đồng thời, chi cục chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác ứng trực tại hội chợ để tiếp nhận thông tin, ý kiến, kiến nghị của người dân, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, góp phần duy trì môi trường kinh doanh ổn định, văn minh trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay từ sáng ngày 27/11, khi các doanh nghiệp, hợp tác xã bắt đầu đưa hàng hóa vào trưng bày, lực lượng QLTT đã có mặt tại khu vực hội chợ để nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân thực hiện quy định trong hoạt động kinh doanh. Các cán bộ, kiểm soát viên trực tiếp đến từng gian hàng, trao đổi với đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã về những nội dung cần lưu ý trong quá trình tham gia hội chợ.

Ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: Trong quá trình giám sát tại hội chợ, chúng tôi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân thực hiện đúng quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết; bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt hàng thực phẩm… Cán bộ của đội đã trực tiếp đến từng gian hàng tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn thương nhân rà soát hàng hóa, hồ sơ liên quan và các điều kiện kinh doanh.

Cán bộ Đội QLTT số 1 tuyên truyền quy định của pháp luật đến cơ sở kinh doanh tham gia trưng bày, bán hàng hóa tại hội chợ

Với sự chủ động triển khai từ sớm, đến nay, 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội chợ đã được lực lượng QLTT tuyên truyền, phổ biến pháp luật và yêu cầu ký cam kết chấp hành các quy định trong hoạt động thương mại. Đáng chú ý, các thương nhân Trung Quốc tham gia hội chợ cũng được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh hàng hóa, bảo đảm hoạt động trưng bày, giới thiệu và mua bán hàng hóa đúng quy định. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị tham gia hội chợ, đồng thời tạo cơ sở để lực lượng chức năng theo dõi, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh.

Ông Trần Huy Quỳnh, đại diện Công ty TNHH MTV Trần Thịnh (tỉnh Phú Thọ) cho biết: Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm thịt chua, nem sợi. Tham gia hội chợ năm nay, chúng tôi có 4 gian hàng. Bên cạnh sản phẩm của công ty, chúng tôi còn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình tham gia hội chợ, chúng tôi đã được lực lượng QLTT tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định trong kinh doanh. Theo đó, qua nhắc nhở của lực lượng chức năng, chúng tôi đã rà soát và bổ sung niêm yết giá đầy đủ tại các gian hàng để khách hàng thuận tiện theo dõi, lựa chọn sản phẩm. Chúng tôi cũng đã ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Được biết, trong những ngày tiếp theo, lực lượng QLTT tiếp tục duy trì các tổ công tác ứng trực, theo dõi sát tình hình hoạt động kinh doanh tại hội chợ; chủ động tiếp nhận thông tin phản ánh để kịp thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nếu phát sinh. Việc tăng cường giám sát không chỉ góp phần đảm bảo việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, giữ gìn hình ảnh và uy tín của hội chợ.