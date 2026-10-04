Hội chợ Thương mại điện tử “Kết nối vùng mở rộng thị trường”
Hội chợ Thương mại điện tử “Kết nối vùng mở rộng thị trường” do Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng của các tỉnh phía Bắc với các phiên livestream và workshop đào tạo, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng số và mở rộng thị trường tiêu thụ.
38+
37+
36+
35+
34+
33+
32+
31+
30+
29+
28+
27+
26+
25+
24+
23+
22+
21+
20+
19+
18+
17+
16+
15+
14+
13+
12+
11+
10+
9+
8+
7+
6+
5+
4+
3+
2+
1+
Ngày 02/10/2026, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026. Trong dịp này, Cục Thương mại điện tử và Sở Công Thương Hải Phòng đã phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại điện tử với chủ đề “Kết nối vùng mở rộng thị trường” với các phiên livestream trực tiếp và gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng cùng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/gallery/chum-anh--hoi-cho-thuong-mai-dien-tu--ket-noi-vung-mo-rong-thi-truong-555008.htm