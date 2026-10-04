Hội chợ Thương mại điện tử “Kết nối vùng mở rộng thị trường”

Khu vực cửa khẩu Bu Prăng tại xã Quảng Trực và cửa khẩu Đắk Peur tại xã Thuận An được xác định nằm trong không gian phát triển phía Tây tỉnh Lâm Đồng, có vai trò kết nối với Campuchia và các khu vực lân cận. Trong định hướng phát triển, hai khu vực này được chú trọng theo hướng thương mại biên giới, trung chuyển hàng hóa, logistics và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, gắn với vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và các trung tâm kinh tế của tỉnh.