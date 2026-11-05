Hội chợ quốc tế Lai Châu: Cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham quan các gian hàng tại Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026.

Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 diễn ra từ 30/10 đến hết ngày 4/11 là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, được Bộ Công thương phê duyệt, với sự chỉ đạo của Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sự kiện có sự tham gia của các cơ quan xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước cùng các doanh nghiệp đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Oudomxay (Lào).

Với 228 gian hàng, hội chợ tạo không gian để các đơn vị trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng tiếp cận nhiều mặt hàng, trực tiếp tìm hiểu chất lượng, mẫu mã và giá cả, qua đó có thêm lựa chọn trong mua sắm.

Đối với Lai Châu, hội chợ có ý nghĩa thiết thực trong việc quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, chè, mắc-ca, dược liệu và những mặt hàng có tiềm năng phát triển thị trường. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã có điều kiện giới thiệu năng lực sản xuất, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và tìm kiếm các kênh phân phối phù hợp.

Theo ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, hội chợ là dịp để Lai Châu quảng bá tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường. Điều quan trọng không chỉ là giới thiệu được nhiều mặt hàng mà còn phải hình thành những mối liên kết thương mại thực chất, giúp sản phẩm địa phương có đầu ra ổn định, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Người dân tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP của các địa phương tại hội chợ.

Lai Châu là tỉnh biên giới ở phía tây bắc của Tổ quốc, có vị trí quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh bắc Lào thông qua hệ thống cửa khẩu, các tuyến giao thông liên vùng. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và bản sắc văn hóa các dân tộc, tỉnh có tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu, du lịch, thương mại và kinh tế cửa khẩu.

Những năm qua, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như chè, mắc-ca, dược liệu cùng nhiều sản phẩm OCOP ngày càng được thị trường quan tâm. Tuy nhiên, để hàng hóa địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ, các cơ sở sản xuất vẫn cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, xây dựng thương hiệu và bảo đảm nguồn cung ổn định. Hội chợ là dịp để các đơn vị trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng và tiếp cận các đối tác phân phối tiềm năng.

Ngoài các gian hàng trong nước hội chợ còn có các gian hàng đến từ các tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Oudomxay (Lào).

Đến tham quan hội chợ, người dân Lai Châu có cơ hội tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của địa phương và hàng hóa đến từ nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau.

Anh Khoàng Văn Hùng, một khách tham quan tại hội chợ, chia sẻ: “Tôi thấy hội chợ có nhiều mặt hàng phong phú, tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, so sánh giá cả và lựa chọn hàng hóa phù hợp. Tôi mong các sản phẩm đặc trưng của Lai Châu được quảng bá rộng rãi hơn, để người dân trong và ngoài tỉnh biết đến, tin tưởng và sử dụng nhiều hơn”.

Không chỉ tạo cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, hội chợ còn mở ra không gian giao lưu, tìm kiếm đối tác giữa doanh nghiệp Lai Châu với các đơn vị trong nước và quốc tế. Sự tham gia của các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Oudomxay (Lào) góp phần tăng cường trao đổi thông tin thị trường, tìm hiểu năng lực cung ứng và khả năng hợp tác thương mại giữa các địa phương trong khu vực.

Ông Mộc Đằng Phi đến từ thành phố Di Lạc, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho biết: “Tham gia hội chợ là cơ hội để chúng tôi giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng và gặp gỡ các doanh nghiệp tại Lai Châu. Qua trao đổi trực tiếp, chúng tôi có thêm thông tin về thị trường, nhu cầu hợp tác cũng như những yêu cầu đối với chất lượng và giá cả hàng hóa. Ngoài các sản phẩm đặc trưng đem đến hội chợ lần này, chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì liên hệ, tìm kiếm những sản phẩm phù hợp và nghiên cứu cơ hội hợp tác trong thời gian tới”.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham quan gian hàng đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Việc tăng cường giao thương với các địa phương của Trung Quốc và Lào có ý nghĩa đối với Lai Châu trong khai thác lợi thế kinh tế biên giới. Tuy nhiên, để những cơ hội tại hội chợ chuyển thành kết quả cụ thể, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu tiêu chuẩn hàng hóa, yêu cầu của thị trường, phương thức phân phối và các điều kiện liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Đối với nông sản, dược liệu và sản phẩm đặc trưng, việc bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ là những yếu tố quan trọng.

Hiệu quả của hội chợ vì vậy không chỉ được đánh giá qua quy mô gian hàng hay lượng khách tham quan, mà còn ở số cuộc kết nối giao thương, đối tác mới được hình thành, khả năng mở rộng thị trường và duy trì hợp tác sau sự kiện. Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã cần chủ động đổi mới phương thức quảng bá, nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Từ 228 gian hàng và những cuộc gặp gỡ trực tiếp, Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp phân phối và các đối tác quốc tế. Việc tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, gắn quảng bá với nâng cao chất lượng và phát triển thị trường bền vững sẽ góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của Lai Châu, thúc đẩy giao thương biên giới và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.