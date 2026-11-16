Hội chợ quốc tế Interfood & Drink 2026 tại Bulgaria: Đưa doanh nghiệp và sản phẩm Việt tới gần hơn với thị trường quốc tế

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt tới Thứ trưởng Ngoại giao Bulgaria Christo Polendakov.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Đại sứ quán giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hội chợ. Tại sự kiện năm nay, Đại sứ quán phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria bố trí hai gian hàng trưng bày cà phê, trà, nước ép trái cây, bánh kẹo truyền thống và thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm tới khách tham quan, nhà nhập khẩu và nhà phân phối, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tại Bulgaria và châu Âu.

Những tiếp xúc mà Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối tại hội chợ tạo cơ sở để tiếp tục giới thiệu sản phẩm Việt Nam tới các đối tác phù hợp.

Trong khuôn khổ hội chợ, Thứ trưởng Ngoại giao Bulgaria Christo Polendakov, Thứ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Bulgaria Krum Nedelkov cùng đoàn đại biểu đã đến thăm gian hàng Việt Nam. Hai Thứ trưởng đánh giá cao sự đa dạng của các sản phẩm trưng bày, gồm cà phê, trà, nước ép trái cây, bánh kẹo truyền thống và thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên.

Hai Thứ trưởng cũng ghi nhận vai trò của gian hàng trong việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam tới các nhà nhập khẩu và nhà phân phối Bulgaria.

Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 25 của Interfood & Drink. Hội chợ diễn ra đồng thời với bốn triển lãm chuyên ngành về thịt và chế biến thịt, sữa và sản phẩm từ sữa, sản xuất bánh mì và bánh ngọt, rượu vang và đồ uống có cồn. Theo Ban tổ chức Inter Expo Center, cụm triển lãm quy tụ hơn 560 đơn vị tham gia trực tiếp từ 21 quốc gia và hơn 900 thương hiệu được giới thiệu tại năm sảnh trưng bày.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và các quan chức Bulgaria cùng các khách mời tham quan gian hàng trưng bày của Việt Nam và chụp ảnh lưu niệm.

Các đơn vị tham gia trưng bày nguyên liệu, thực phẩm và đồ uống thành phẩm, bao bì, máy móc và thiết bị chế biến. Đặc biệt, các doanh nghiệp công nghệ giới thiệu phần mềm, robot và giải pháp tự động hóa phục vụ sản xuất thực phẩm.

Bên cạnh các gian hàng, khu Bio Zone giới thiệu sản phẩm hữu cơ có chứng nhận, còn khu CoffeeRoaster&Craft dành cho cà phê đặc sản và các buổi trình diễn rang, pha chế. Các phiên nếm thử và giới thiệu sản phẩm tạo dịp để khách tham quan dùng thử và trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất.

Ban tổ chức cung cấp nền tảng kết nối trực tuyến B2B Matchmaking, giúp các doanh nghiệp đặt lịch gặp đối tác tiềm năng trong thời gian diễn ra hội chợ. Qua các cuộc gặp, doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống có thể trao đổi với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối về chủng loại sản phẩm, quy cách đóng gói và nhu cầu của từng kênh bán hàng. Hội chợ cũng là dịp để doanh nghiệp tìm hiểu các công nghệ chế biến và giải pháp bao bì được giới thiệu tại triển lãm.

Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 25 của Interfood & Drink.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Krum Nedelkov cho biết, ngành chế biến thực phẩm Bulgaria có khoảng 6.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho gần 90.000 người. Bulgaria đang xây dựng các sửa đổi nhằm quy định rõ hơn việc ghi nhãn và cung cấp thông tin về xuất xứ thực phẩm, giúp người tiêu dùng có thông tin chính xác hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Theo quy định chung của Liên minh châu Âu (EU), xuất xứ thực phẩm phải được ghi rõ, nếu việc thiếu thông tin này có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai về nguồn gốc sản phẩm.

Việc duy trì gian hàng Việt Nam tại Interfood & Drink hai năm liên tiếp là một phần trong hoạt động xúc tiến thương mại của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria.

Việc duy trì gian hàng Việt Nam tại Interfood & Drink hai năm liên tiếp là một phần trong hoạt động xúc tiến thương mại của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria. Thông qua gian hàng, Đại sứ quán và Thương vụ giới thiệu các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm khác của Việt Nam tới khách tham quan, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các nhà nhập khẩu và phân phối.

Những tiếp xúc tại hội chợ tạo cơ sở để tiếp tục giới thiệu sản phẩm Việt Nam tới các đối tác phù hợp và tìm kiếm cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối tại Bulgaria và khu vực Đông Nam Âu. Đây là một bước cụ thể trong triển khai hợp tác kinh tế, thương mại trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Bulgaria.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)