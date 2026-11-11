Hội chợ OCOP 'Sắc thu Quảng Ninh 2026'

Hội chợ có 10 gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền. (Ảnh: Công Hoan)

Hội chợ là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2026); đồng thời, góp phần cụ thể hóa chủ trương kích cầu tiêu dùng, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Với quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn, hội chợ có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trong, ngoài thành phố. Trong đó, 119 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường, đặc khu trên địa bàn;

50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; 5 gian hàng của doanh nghiệp đến từ 3 tỉnh Bắc Lào. Ngoài ra, hội chợ bố trí 16 gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc sắc và 10 gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền.

Sự kiện góp phần xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa sản phẩm địa phương, dịch vụ và điểm đến, lan tỏa thương hiệu, bản sắc và sức hấp dẫn của Quảng Ninh với bạn bè trong, ngoài nước. (Ảnh: Công Hoan)

Một trong những nội dung đáng chú ý của hội chợ năm nay là kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch. Ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch xây dựng, kết nối các tour tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại hội chợ; khuyến khích đưa điểm du lịch tại tầng 1 Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh vào chương trình tham quan thành phố.

Bên cạnh hình thức quảng bá trực tiếp, hội chợ còn có sự tham gia của các KOC (Những người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ và đưa ra các đánh giá, nhận xét chân thực trên mạng xã hội) tổ chức livestream giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tại các gian hàng trên những nền tảng số như TikTok, Facebook. Hoạt động này góp phần mở rộng kênh quảng bá, đưa sản phẩm OCOP và dịch vụ du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của “Sắc thu Quảng Ninh 2026” là tăng cường kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch. (Ảnh: Công Hoan)

Với quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn, hội chợ quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong và ngoài thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Công Hoan)

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có thêm cơ hội giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, sự kiện góp phần tăng cường kết nối giữa sản phẩm địa phương với hoạt động dịch vụ, du lịch, qua đó quảng bá thương hiệu và hình ảnh thành phố Quảng Ninh.