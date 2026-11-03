Hội chợ Mật ong toàn Nga tại Kolomenskoye

Người bán mật ong tại hội chợ. (Ảnh: THÙY VÂN)

Năm nay, hội chợ mang một niềm vui bất ngờ khi Ban tổ chức quyết định kéo dài thời gian mở cửa đến hết ngày 8/11 thay vì kết thúc vào cuối tháng 10 như lịch trình ban đầu. Đây không chỉ là hoạt động thương mại thuần túy, mà còn là không gian tôn vinh một trong những nghề truyền thống lâu đời ở Nga.

Sự trở lại của hội chợ năm nay càng thêm phần ấn tượng nhờ sự thay đổi căn bản về hạ tầng tổ chức. Nằm trong dự án quy hoạch và hiện đại hóa toàn diện công viên do Chính quyền thành phố Moskva đầu tư trực tiếp, các ki-ốt ngoài trời trước đây đã được thay thế hoàn toàn bằng tổ hợp nhà liên hợp mái vòm kiên cố mang phong cách nhà kính châu Âu cổ điển.

Năm nay hội chợ được tổ chức trong khuôn viên nhà kính mới. (Ảnh: THÙY VÂN)

Với bộ khung thép vững chắc phối hợp các mảng kính lớn lấy sáng tự nhiên, công trình rộng gần 8.000m2 này không chỉ mang lại tầm nhìn mở 360 độ hướng ra cảnh quan mùa thu bên ngoài, mà còn tích hợp hệ thống vi khí hậu tự động giúp kiểm soát nhiệt độ và thông gió tối ưu.

Điều này bảo đảm hàng tấn mật ong tươi luôn được bảo quản trong điều kiện lý tưởng nhất, bất chấp thời tiết thu đông thất thường hay những đợt tuyết rơi sớm của Moskva.

Mật ong ở Nga phong phú với hàng trăm loại. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bước qua cánh cửa của tổ hợp mới, hương thơm đặc trưng của mật ong quyện trong không gian ấm áp khiến thực khách lập tức quên đi cái lạnh ngoài trời. Hơn 150 nhà nuôi ong giàu kinh nghiệm đại diện cho hơn 30 vùng miền trên khắp nước Nga và các quốc gia láng giềng đã mang về đây những sản vật tinh túy nhất của địa phương mình.

Chúng tôi choáng ngợp trước hàng chục sắc độ của mật: từ màu trắng sữa mịn màng của mật hoa keo, màu vàng óng ả của mật hoa bách diệp, đến sắc nâu trầm sẫm của mật hoa kiều mạch và mật hạt dẻ.

Đi hội chợ được nếm mật ong đủ loại. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đứng sau quầy hàng xếp đầy những hũ mật lớn nhỏ bên trong pavilion kiên cố, anh Dmitry, một chủ trang trại ong đến từ vùng Altai, vừa mời khách nếm thử bằng những chiếc que nhựa nhỏ vừa hào hứng chia sẻ: "Mật ong Altai mang hương vị hoang dã của vùng núi cao, nơi dòng khí tinh khiết nuôi dưỡng những thảm hoa dại độc nhất vô nhị. Khách mua ở Moskva rất tinh, họ chỉ cần nếm một thìa nhỏ là nhận ra ngay vị thanh sảng khoái không lẫn vào đâu được".

Bên cạnh mật ong còn nhiều sản phẩm từ thiên nhiên khác. (Ảnh: THÙY VÂN)

Ở một góc khác, gian hàng mật ong từ Bashkiria lại thu hút đám đông nhờ loại mật hoa bồ đề trứ danh. Từ vùng Viễn Đông đến miền nam Krasnodar, mỗi hũ mật đều mang theo câu chuyện về khí hậu, thổ nhưỡng và thảm thực vật đặc trưng của từng vùng đất.

Không chỉ có mật ong nguyên chất, các sản phẩm bổ dưỡng khác như phấn hoa, keo ong, sữa ong chúa và sáp ong tự nhiên cũng được bày bán rộng rãi kèm theo những lời tư vấn cặn kẽ từ chính những người thợ.

Việc Ban tổ chức chọn Khu di tích Kolomenskoye làm nơi diễn ra hội chợ mang một thông điệp lịch sử sâu sắc. Từ thời các Sa hoàng còn chọn nơi này làm vương dinh, các xưởng ong hoàng gia tại đây đã sản xuất ra những loại mật thượng hạng để dâng lên bàn tiệc của giới quý tộc và làm sản vật giao thương với phương Tây.

Các loại sản phẩm được ghi chú rõ chủng loại, nguồn gốc và thành phần. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tổ chức hội chợ tại đây chính là cách người Nga gìn giữ và tiếp nối mạch nguồn văn hóa gắn liền với Ngày lễ dân gian Medovy Spas (Lễ hội Mật ong) truyền thống, nơi mật ong mới thu hoạch được ban phước lành trước khi đem ra sử dụng.

Về mặt kinh tế, hội chợ đóng vai trò như một kênh phân phối trực tiếp hữu hiệu, giúp cắt giảm hoàn toàn các khâu trung gian. Người tiêu dùng tại thủ đô có cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý từ chính tay người sản xuất, trong khi các hộ nuôi ong nhỏ lẻ từ các tỉnh xa có được thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Mức giá tại hội chợ rất đa dạng và hợp lý, từ các loại mật phổ thông như hoa hướng dương, kiều mạch có giá khoảng 300 rúp-500 rúp/kg; nhóm cao cấp như mật bồ đề Bashkiria hay mật hoa keo trắng dao động từ 700 đến 1.000 rúp/kg; cho đến những sản vật cực kỳ quý hiếm như mật hạt dẻ hay mật ong hoang dã Taiga có giá từ 1.200 đến 3.000 rúp/kg.

Cuối tuần các gia đình Nga đi hội chợ, mua tích trữ mật ong cho mùa đông sắp đến. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tất cả các lô hàng đưa về hội chợ đều phải trải qua quy trình kiểm duyệt thú y nghiêm ngặt từ phòng thí nghiệm lưu động ngay tại chỗ và có đầy đủ chứng nhận chất lượng, bảo đảm tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho người mua.

Bà Elena, một người dân sống tại quận Nagatinsky, vừa cẩn thận xếp ba hũ mật lớn vào giỏ vừa chia sẻ: "Năm nào tôi cũng mong đến hội chợ này. Mua mật ở đây cảm giác rất an tâm vì mình được trò chuyện trực tiếp với người nuôi ong, nghe họ kể về mùa vụ”.

Không chỉ là một món ăn ngon, mật ong từ lâu đã được xem là "vàng lỏng" trong tủ thuốc gia đình của người Nga. Tại hội chợ, phần lớn khách hàng tìm đến các quầy sản phẩm không chỉ để tìm kiếm vị ngọt truyền thống, mà còn để tìm kiếm các giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên.

(Video: THÙY VÂN)

Bên cạnh mật ong, các sản phẩm khác cũng được săn đón nhiệt tình. Sữa ong chúa (matochnoe molochko) được ví như liều thuốc bổ cho hệ miễn dịch; phấn hoa (pyltsa) và bánh ong (perga) là thứ thức ăn đậm đặc dinh dưỡng do ong thợ luyện từ phấn hoa và mật.

Tuy nhiên, giữa một "biển" mật ong phong phú như vậy, làm sao để người tiêu dùng không bị lạc lối và chọn đúng sản phẩm nguyên chất, ông Mikhail, một người có hơn 40 năm kinh nghiệm nuôi ong tại vùng hoang dã Taiga, đã nhiệt tình chia sẻ một vài bí quyết thực tế ngay tại gian hàng của mình. Ông vừa đưa chiếc muỗng gỗ to múc cho chảy những dòng mật ong sánh quyện vừa nói: “Mật ong thật, nguyên chất và có độ chín sinh học cao sẽ không bao giờ chảy nhỏ giọt đứt đoạn. Khi bạn dùng thìa múc mật lên và để nó chảy xuống, dòng mật sẽ kéo dài liên tục, tạo thành một dải lụa mềm xếp lớp trên bề mặt trước khi tan ra hoàn toàn. Nếu mật chảy loãng và nhỏ giọt như nước đường, đó là dấu hiệu của mật pha tạp hoặc thu hoạch quá sớm khi chưa đủ độ chín”.

Dự án Khu nhà triển lãm được đầu tư trực tiếp từ nguồn ngân sách của Chính quyền thành phố Moskva, phối hợp Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga để triển khai. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hội chợ không đơn thuần là một hoạt động thương mại, mà đã biến thành một ngày hội văn hóa cộng đồng đúng nghĩa. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, chính quyền thành phố đã bố trí những chuyến xe buýt màu vàng hoàn toàn miễn phí, liên tục trung chuyển thực khách từ các ga tàu điện ngầm lân cận như "Kolomenskaya" và "Klenovoy Bulvar" đến thẳng khuôn viên lễ hội.

Tại đây, không khó để bắt gặp những cảnh tượng những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau đi dạo thong thả nếm thử từng vị mật để chọn ra hũ mật ưng ý nhất, hay các bạn trẻ chăm chú trò chuyện và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng các nghệ nhân. Sự thân thiện, cởi mở của những người nông dân chân chất mang hương đồng gió nội về thành phố đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, kết nối con người thành thị với thiên nhiên và những giá trị lao động bền bỉ.