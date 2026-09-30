Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026 và chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Quang cảnh gặp mặt báo chí.

Chuỗi sự kiện gồm: Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn; và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14-11-1945 / 14-11-2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2026).

Ba hoạt động được tổ chức đồng thời, trong cùng không gian và có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành một chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó, Hội chợ Làng nghề Việt Nam là không gian trung tâm để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và chủ thể OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP) trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm du lịch, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách. Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tôn vinh tài năng, sự sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, đồng thời giới thiệu những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, văn hóa và kinh tế tiêu biểu đến công chúng và thị trường.

Chuỗi sự kiện kết nối ba hoạt động, hướng tới hình thành chuỗi giá trị từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm, quảng bá, phát triển du lịch đến kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần phát huy giá trị làng nghề và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Điểm mới năm 2026 là đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp, siêu thị và các kênh thương mại điện tử; tổ chức livestream bán hàng, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Một gian hàng về nông nghiệp tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" năm 2025

Lễ Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức tối ngày 8-10-2026 tại nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Hội chợ có gần 100 gian hàng, khu triển lãm chung rộng 120m², với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố, góp phần quảng bá văn hóa làng nghề, sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ Việt Nam đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.