Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Ban tổ chức.

Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chuỗi sự kiện, gồm: Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn; và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

ĐƯA LÀNG NGHỀ LÊN NỀN TẢNG SỐ

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, hướng tới quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và tăng cường kết nối sản phẩm với thị trường.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung trên diện tích 120 m2, với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố.

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ mây tre đan, gốm sứ, sơn mài, lụa, thổ cẩm, đồ gỗ, kim loại đến các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại họp báo. Ảnh: Ban tổ chức.

Nhiều sản phẩm làng nghề đặc trưng sẽ góp mặt tại Hội chợ như mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, lụa đũi Nam Cao, đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, chiếu cói Long Định, mỹ nghệ lục bình Mỹ Hiệp.

Bên cạnh sản phẩm thủ công mỹ nghệ là nhóm nông sản, thực phẩm đặc trưng của nhiều địa phương như gạo tám Điện Biên, gạo Séng Cù Lào Cai, chè Thái Nguyên, hoa quả sấy Mộc Châu, thạch đen Cao Bằng, bánh đa Đô Lương, chả mực Hạ Long, thịt trâu gác bếp Điện Biên, hải sản Phan Thiết, hành tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, xoài Cao Lãnh, nem Lai Vung...

Điểm mới đáng chú ý tại Hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ban tổ chức dự kiến tổ chức các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP trên TikTok Shop trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các sản phẩm trưng bày cũng được ứng dụng mã QR để khách tham quan có thể tra cứu nguồn gốc và thông tin sản phẩm.

Ban tổ chức cho biết việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp với bán hàng trên nền tảng số nhằm giúp các cơ sở sản xuất làng nghề mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử.

Cùng với hoạt động giao thương, Hội chợ còn tổ chức giao lưu với nghệ nhân, thợ giỏi; trong đó các nghệ nhân đạt giải tham gia thuyết trình, giới thiệu sản phẩm và thao diễn nghề truyền thống.

Các đoàn nghệ nhân, thợ thủ công, cán bộ nông nghiệp địa phương và sinh viên các trường nông nghiệp cũng được tổ chức tham quan, tìm hiểu về liên kết chuỗi giá trị, nhu cầu thị trường và những xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

KẾT NỐI LÀNG NGHỀ VỚI DU LỊCH NÔNG THÔN

Cùng với Hội chợ, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn được tổ chức tại khu vực ngoài trời của Nhà Triển lãm Nông nghiệp, hướng tới quảng bá văn hóa, điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn Việt Nam.

Điểm nhấn của Tuần lễ là không gian “Ngôi nhà chung” được thiết kế theo đặc trưng ba miền. Khu vực miền Bắc gợi vẻ đẹp núi rừng Việt Bắc với nhà sàn, cối xay nước; miền Trung tái hiện hình ảnh nón Huế, phố cổ Hội An; trong khi miền Nam mang đến không gian miền Tây sông nước với kênh rạch, thuyền hoa và trái cây.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Ban tổ chức.

Tại đây, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu được giới thiệu trực tiếp như du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải, Ecohost Hải Hậu, các mô hình du lịch làng nghề của Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao, Hợp tác xã Sinh Dược, làng mộc Kim Bồng, cùng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn và du lịch dưới tán rừng.

Sáng 9/10, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam dự kiến có khoảng 150-200 đại biểu tham dự. Nội dung tập trung giới thiệu các điểm đến, mô hình du lịch tiêu biểu, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành với các điểm du lịch nông thôn và trao đổi, ký kết hợp tác giữa các bên.

Không gian trải nghiệm cũng được tổ chức với các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, làm gốm, tranh Đông Hồ, tò he, dệt thổ cẩm, quay tơ dệt lụa; trải nghiệm ẩm thực và trò chơi dân gian.

Ban tổ chức dự kiến kết nối trực tiếp địa phương, nông dân, nhà vườn, hợp tác xã với doanh nghiệp lữ hành, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên báo điện tử, TikTok, YouTube, minigame và livestream quảng bá sự kiện.

Mục tiêu của Tuần lễ là gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và tri thức bản địa với phát triển du lịch, qua đó mở rộng sinh kế cho người dân nông thôn.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 diễn ra tối 8/10. Đây là năm thứ 6 Hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”. Hội thi tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, miền Bắc có 359 sản phẩm của 203 tác giả; miền Trung có 58 sản phẩm của 32 tác giả và miền Nam có 36 sản phẩm của 21 tác giả. Các sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm gồm gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác như sừng, kim khí, hoa, tranh. Các sản phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại khu triển lãm chung của Hội chợ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.