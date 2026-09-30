Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026 quy tụ 453 sản phẩm tranh tài

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 đến 12/10.

Chuỗi sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động kết nối sản phẩm làng nghề, văn hóa, du lịch với thị trường và người tiêu dùng.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 có gần 100 gian hàng, quy tụ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Các nhóm sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng như mây tre đan, gốm sứ, lụa, thổ cẩm, đồng, gỗ, sơn mài cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Một điểm đáng chú ý của hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số. Các cơ sở sản xuất làng nghề có cơ hội kết nối với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử. Ban tổ chức cũng dự kiến triển khai các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ trên TikTok Shop; đồng thời ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Song song với hội chợ là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn. Không gian sự kiện giới thiệu các mô hình du lịch tiêu biểu, kết hợp trình diễn nghề truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trải nghiệm làm bánh và trò chơi dân gian.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả. Đây là lần thứ 6 hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”.

Các sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm gồm gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai; cùng nhóm sản phẩm khác như sừng, kim khí, hoa, tranh.

Đáng chú ý, tác giả cao tuổi nhất năm nay 81 tuổi, đến từ thành phố Hải Phòng, với sản phẩm thuộc nhóm thêu, dệt. Tác giả nhỏ tuổi nhất mới 11 tuổi, đến từ Hà Nội, dự thi bằng sản phẩm tranh sơn dầu.

Hội đồng Giám khảo gồm 11 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật và văn hóa. Cơ cấu giải thưởng gồm 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng một số giải phụ.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 8/10, trong chương trình khai mạc chuỗi sự kiện tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.

Chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 12/10, hướng tới tạo không gian kết nối từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm đến quảng bá, trải nghiệm, phát triển du lịch và mở rộng thị trường cho sản phẩm làng nghề.