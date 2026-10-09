Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026: Mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống

Tối 8/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng kênh tiêu thụ qua thương mại điện tử

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (AGRITRADE), Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh hội chợ không chỉ tạo thêm cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mà còn mở rộng khả năng hợp tác cho doanh nghiệp, hợp tác xã và những người đang gìn giữ, phát triển nghề truyền thống.

Theo ông, bảo tồn làng nghề cần gắn với khả năng sống được bằng nghề. Khi sản phẩm có khách hàng, người thợ có thu nhập ổn định, các gia đình sẽ có điều kiện tiếp tục truyền nghề, còn người trẻ có thêm lý do để lựa chọn trở về hoặc gắn bó với quê hương.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở làng nghề hiện vẫn sản xuất nhỏ lẻ, thiết kế, bao bì và cách giới thiệu sản phẩm chưa theo kịp nhu cầu thị trường. Khả năng tiếp cận các kênh phân phối còn hạn chế, trong khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, công năng, nguồn gốc và trách nhiệm với môi trường.

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng sản phẩm làng nghề cần giữ được bản sắc truyền thống, đồng thời cải tiến để đáp ứng yêu cầu sử dụng và tiêu thụ. Những thay đổi về kích thước, thiết kế, xử lý nguyên liệu, đóng gói và hướng dẫn bảo quản có thể giúp sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng.

Hội chợ năm nay vì vậy chú trọng tổ chức các hoạt động giao thương, tạo điều kiện để nghệ nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp xúc trực tiếp với các đơn vị phân phối, siêu thị, đối tác thương mại. Qua đó, các chủ thể có thể tìm hiểu yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, quy cách đóng gói, số lượng và thời gian cung ứng sản phẩm.

Một điểm mới của hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá và tiêu thụ sản phẩm làng nghề.

Theo Ban Tổ chức, trong thời gian diễn ra hội chợ, các phiên livestream giới thiệu và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP được tổ chức trên nền tảng TikTok Shop, giúp các cơ sở sản xuất tiếp cận người tiêu dùng ngoài phạm vi hội chợ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026.

Cùng với đó, mã QR được ứng dụng để khách tham quan tra cứu nguồn gốc, thông tin sản phẩm và cơ sở sản xuất.

Đối với hàng thủ công mỹ nghệ, việc giới thiệu quá trình chế tác có ý nghĩa quan trọng bởi giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở nguyên liệu, hình thức mà còn ở kỹ năng, thời gian và công sức của người thợ.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, một video trình diễn nghề có thể giúp khách hàng hiểu vì sao sản phẩm cần nhiều thời gian để hoàn thành. Mã QR có thể cung cấp thêm thông tin về nghệ nhân, hướng dẫn sử dụng và địa chỉ liên hệ. Tuy nhiên, để khách hàng tiếp tục đặt mua, cơ sở sản xuất vẫn phải bảo đảm chất lượng, giao hàng đúng hẹn và chăm sóc khách hàng chu đáo.

Ông cũng nhấn mạnh, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại cần được đánh giá qua những kết nối được duy trì, các đơn hàng được hình thành và khả năng hợp tác lâu dài giữa cơ sở sản xuất với đối tác phân phối.

Kết nối sản phẩm làng nghề với du lịch nông thôn

Hội chợ có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 19 tỉnh, thành phố. Các sản phẩm trưng bày gồm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và nhiều đặc sản vùng miền.

Không gian hội chợ giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như mây tre đan Phú Vinh, gốm Phù Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, lụa đũi Nam Cao, đồng Đại Bái, mộc Kim Bồng cùng các sản phẩm thổ cẩm, sơn mài, đồ thủ công từ vỏ ốc, vỏ sò và vỏ quế.

Bên cạnh đó là các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến như chè Thái Nguyên, gạo tám Điện Biên, thạch đen Cao Bằng, hoa quả sấy dẻo Mộc Châu, bánh gai Yên Tử, chả mực Hạ Long, nem Lai Vung và nhiều sản phẩm đặc trưng khác.

Bên cạnh hoạt động giao thương, hội chợ còn tổ chức giao lưu với nghệ nhân, thợ giỏi, giới thiệu và thao diễn nghề truyền thống. Các đoàn nghệ nhân, cán bộ nông nghiệp địa phương và sinh viên cũng được tạo điều kiện tham quan, tìm hiểu về liên kết chuỗi giá trị và nhu cầu thị trường.

Một nội dung đáng chú ý trong chuỗi sự kiện là kết hợp xúc tiến thương mại với quảng bá các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Tại không gian “Ngôi nhà chung”, Ban Tổ chức giới thiệu các mô hình du lịch tiêu biểu như du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải, Ecohost Hải Hậu, Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao, Hợp tác xã Sinh Dược, làng mộc Kim Bồng, Nông trại Tam nông và mô hình du lịch dưới tán rừng tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Các hoạt động trải nghiệm nghề, giới thiệu ẩm thực, văn hóa vùng miền và giao lưu nghệ nhân được tổ chức nhằm đưa khách tham quan đến gần hơn với đời sống của người làm nghề, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các điểm du lịch nông thôn với doanh nghiệp lữ hành.

Theo chương trình, sáng 9/10, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam dự kiến diễn ra với khoảng 150-200 đại biểu. Hội nghị tập trung giới thiệu các mô hình du lịch tiêu biểu, trao đổi khả năng hợp tác và kết nối các điểm đến với doanh nghiệp lữ hành.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Ban Tổ chức hướng tới gắn việc bảo tồn nghề truyền thống với phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và khai thác các giá trị văn hóa phục vụ du lịch.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Hội chợ mở cửa phục vụ khách tham quan từ 8h30 đến 21h hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 12/10.