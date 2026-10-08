Hội chợ triển lãm khai mạc ngày 14/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương, Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia

Hội chợ do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng/Bộ Quốc phòng - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội chợ triển lãm Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026, sẽ khai mạc sáng 14/10/2026 tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Tại hội chợ sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội của hai nước Việt Nam - Campuchia. Bên cạnh đó, còn diễn ra các hoạt động chính trị - xã hội, đối ngoại quốc phòng như: Tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các doanh nghiệp; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, đối tượng chính sách... Các hoạt động giao thương, khảo sát, tìm hiểu thị trường; hội thảo, tọa đàm, kết nối cung - cầu công nghệ trực tiếp tại thực địa. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hoá, biểu diễn nghệ thuật sôi động cùng các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm…

Hội chợ có sự tham gia của hơn 160 danh nghiệp, với trên 230 gian hàng tiêu biểu.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026 (Videx Cambodia 2026) có sự tham gia của hơn 160 danh nghiệp, với trên 230 gian hàng tiêu biểu (trong đó có 30 gian hàng thuộc các doanh nghiệp và doanh nghiệp quân đội Hoàng gia Campuchia). Trong đó, có 9 doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, khối các Doanh nghiệp thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Tập đoàn Viettel, Ngân hàng TMCP Quân đội MB, Binh đoàn 15, 16, TCT 22, 26, 28, 32, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga,…

Đặc biệt, hội chợ lần này còn thu hút các doanh nghiệp thương hiệu lớn như: Công ty Vissan; Công ty hoá mỹ phẩm Mỹ Hảo, Melatec, Sacombank…, với sự đa dạng, phong phú về lĩnh vực, ngành hàng như: may mặc, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng, chế biến nông, lâm sản và nhiều hàng hoá phục vụ đời sống khác nhau.

Đến tham dự Hội chợ triển lãm, các doanh nghiệp và khách tham quan còn được tham gia kết nối giao thương tại sự kiện và các nền tảng công nghệ với bạn hàng, đối tác...