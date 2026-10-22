Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Thanh Hóa đạt khoảng 25 tỷ đồng doanh thu

Diễn ra từ ngày 15 tới 21-10 tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn được Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức.

Hội chợ có quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ gần 200 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đơn vị của Thanh Hóa. Trong đó có các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp...

Các gian hàng giới thiệu đa dạng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, thực phẩm chế biến, các mặt hàng công nghiệp chế biến, thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống.

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được giới thiệu tại hội chợ.

Theo thông tin tổng hợp của Ban Tổ chức, trong 7 ngày diễn ra, hội chợ ước đón hơn 35.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm và trao đổi, kết nối giao thương. Tổng doanh thu khi kết thúc hội chợ vào ngày 21-10 đạt hơn 25 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả tiêu thụ hàng hóa trực tiếp, hội chợ còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác phân phối.

Thông qua hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin thị trường, các đơn vị có điều kiện nắm bắt thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng, từ đó định hướng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Các sản phẩm tại hội chợ thu hút đông đảo người dân.

Ông Cao Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong những tháng cuối năm, thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao. “Việc kết nối các cơ sở sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng sẽ góp phần khơi thông đầu ra cho hàng hóa trong nước, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các làng nghề. Mỗi hợp đồng được ký kết, mỗi kênh tiêu thụ được mở rộng đều có thể góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn”, ông Cao Văn Cường cho hay.