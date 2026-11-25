Đại diện ban tổ chức và đối tác ký kết hợp tác thực hiện hoạt động Hội chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2026. Ảnh: TÂM ĐAN

Tiếp nối thành công của 3 mùa sự kiện trước, Hội chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ 3 - 6/12. Sự kiện mở cửa hằng ngày từ 10 giờ đến 22 giờ tại khuôn viên ngoài trời Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng (số 107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn). Ban tổ chức miễn phí vé vào cửa.

Với quy mô hơn 70 gian hàng ẩm thực, đồ uống, sản phẩm và dịch vụ, hội chợ mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức món ăn quốc tế, đặc sản địa phương, bánh kẹo, đồ uống mùa lễ hội và tìm kiếm quà Giáng sinh.

Chương trình kết hợp âm nhạc, biểu diễn, trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm và những điểm nhấn mùa lễ hội dành cho trẻ em, nhóm bạn, các cặp đôi và gia đình.

Nổi bật có Christmas Live Show, trình diễn lửa (Fire Show), các dàn hợp xướng Giáng sinh, Talent Show, tiết mục Moulin de Da Nang, diễu hành Giáng sinh và âm nhạc trực tiếp xuyên suốt sự kiện.

Các gia đình có thể khám phá khu vui chơi trẻ em (Kids Zone), trò chơi hội chợ (Carnival Games), rạp chiếu phim thiếu nhi (Kids Cinema) cùng các hoạt động thủ công và workshop.

Điểm mới của chương trình năm nay là cuộc thi phim hoạt hình Giáng sinh bằng AI - kể chuyện mùa lễ hội bằng trí tuệ nhân tạo với tổng giải thưởng 20 triệu đồng, cùng hoạt động gây quỹ cộng đồng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ tại địa phương.

Bên cạnh việc chào đón mùa lễ hội, Hội chợ Giáng sinh Đà Nẵng còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp cận khách hàng mới, thử nghiệm sản phẩm và kết nối với người dân, du khách.

Sự kiện hướng đến trở thành điểm hẹn thường niên, nơi các gia đình địa phương, cộng đồng quốc tế và du khách cùng đón mùa lễ hội; đồng thời góp phần tạo thêm sức hút cho ngành du lịch và dịch vụ lưu trú của thành phố trong thời điểm cuối năm.

Tiếp nối thành công những mùa trước, ban tổ chức kỳ vọng Hội chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2026 sẽ thu hút hơn 60.000 lượt khách.