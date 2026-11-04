Hội chợ Du lịch thế giới (WTM) London 2026: Gian hàng Việt Nam tạo dấu ấn giữa sàn giao dịch du lịch toàn cầu

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ du lịch thế giới (WTM) London 2026

Việt Nam giới thiệu sắc màu văn hóa tại hội chợ du lịch hàng đầu thế giới

Với sự tham gia của 15 đơn vị, doanh nghiệp cùng Không gian du lịch Hà Nội được khai trương trong khuôn khổ sự kiện, Việt Nam hướng tới quảng bá hình ảnh điểm đến, mở rộng mạng lưới đối tác và thu hút khách từ thị trường Anh, châu Âu.

Diễn ra từ ngày 3 - 5.11 tại Trung tâm triển lãm ExCeL London (Vương quốc Anh), Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2026 quy tụ đại diện hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, khoảng 4.000 đơn vị triển lãm, 5.500 người mua chuyên nghiệp và hơn 46.000 người tham dự theo thông tin của ban tổ chức.

Lễ khai trương Gian hàng Việt Nam và “Không gian du lịch Hà Nội” tại Hội chợ du lịch thế giới (WTM) London 2026

Đây là sự kiện giao thương lớn của ngành du lịch quốc tế, thu hút các cơ quan xúc tiến điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn và nhà cung cấp dịch vụ trên toàn cầu.

Giữa không gian hội chợ sôi động, gian hàng du lịch Việt Nam giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, các điểm đến và sản phẩm đặc trưng thông qua hệ thống hình ảnh quảng bá cùng những hoạt động giao lưu trực tiếp.

Sự xuất hiện của các tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống tạo điểm nhấn văn hóa, giúp khách tham quan tiếp cận gần hơn với bản sắc nghệ thuật Việt Nam.

Các đại biểu tham dự khai trương gian hàng Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026

Gian hàng có sự tham gia của 15 đơn vị, doanh nghiệp, do Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) tổ chức, thực hiện Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2026 được Bộ VHTTDL phê duyệt.

Sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp nhằm giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ và những điểm đến đặc sắc của Việt Nam tới đối tác, doanh nghiệp và khách tham quan quốc tế.

Việc hiện diện tại WTM London cũng tạo cơ hội để du lịch Việt Nam tiếp cận trực tiếp mạng lưới doanh nghiệp lữ hành, nhà mua tour và các đối tác phân phối tại châu Âu, qua đó tăng cường quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thu hút khách từ thị trường giàu tiềm năng này.

Đây là thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch Việt Nam, đặc biệt ở nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm văn hóa, di sản, nghỉ dưỡng và lưu trú dài ngày. Việc tham gia một hội chợ có quy mô và sức ảnh hưởng quốc tế như WTM London giúp các doanh nghiệp có thêm điều kiện giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị hiếu khách hàng và trao đổi trực tiếp với đối tác sở tại.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ khai trương “Không gian du lịch Hà Nội”

Không gian du lịch Hà Nội trở thành điểm nhấn

Một trong những hoạt động nổi bật tại gian hàng Việt Nam là lễ khai trương “Không gian du lịch Hà Nội”, với sự tham dự của ông Đào Quyền Trưởng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch.

Đoàn Hà Nội do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn công tác cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp du lịch tham gia Hội chợ.

Được bố trí trong gian hàng du lịch Việt Nam, Không gian du lịch Hà Nội giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản và sản phẩm đặc trưng của Thủ đô thông qua video, bản đồ, ấn phẩm và tài liệu quảng bá bằng tiếng Anh.

Nội dung tập trung vào các điểm đến văn hóa, di sản, trải nghiệm ẩm thực, du lịch đêm, du lịch xanh và những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách quốc tế.

Các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong lễ khai trương góp thêm sắc thái văn hóa cho không gian quảng bá. Những âm thanh truyền thống cùng hình ảnh về Hà Nội tạo nên sự kết nối giữa giới thiệu điểm đến và trải nghiệm nghệ thuật, giúp đối tác quốc tế có thêm hình dung về đời sống văn hóa của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Vương quốc Anh là một trong những thị trường quan trọng của du lịch Hà Nội tại châu Âu.

Các đại biểu Việt Nam và quốc tế dự khai trương gian hàng Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026

Trong 9 tháng năm 2026, lượng khách Anh đến Việt Nam tăng 9,7% so với cùng kỳ; riêng Hà Nội đón trên 221.000 lượt khách Anh.

Chính sách miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 45 ngày dành cho công dân Anh cùng đường bay thẳng Hà Nội - London đang tạo thuận lợi cho việc kết nối du lịch giữa hai bên.

Hà Nội có lợi thế về lịch sử, kiến trúc, di sản và văn hóa đô thị. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu phố cổ, các làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc cùng nền ẩm thực phong phú tạo nên hệ thống tài nguyên có khả năng phát triển nhiều sản phẩm chuyên đề.

Thành phố cũng được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình và tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế.

Tại WTM London 2026, Hà Nội hướng tới giới thiệu những giá trị đó trong mối liên hệ với nhu cầu trải nghiệm của du khách. Thành phố mong muốn phối hợp với doanh nghiệp xây dựng các chương trình du lịch gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực, mùa thu Hà Nội; đồng thời mở rộng kết nối hàng không và đẩy mạnh số hóa điểm đến.

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long đã có buổi làm việc riêng với Ban Tổ chức WTM về kế hoạch hợp tác giữa WTM và Hà Nội trong tương lai

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội đón khách châu Âu

Bên cạnh hoạt động quảng bá hình ảnh, WTM London 2026 còn là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với nhà mua quốc tế, trao đổi nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Theo chương trình xúc tiến, có 10 đơn vị, doanh nghiệp du lịch Hà Nội tham gia giới thiệu sản phẩm và kết nối đối tác tại Không gian du lịch Hà Nội.

Các cuộc gặp gỡ được tổ chức với hãng lữ hành, đơn vị lưu trú, vận chuyển và tổ chức xúc tiến quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu chương trình tour, tìm hiểu yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trao đổi khả năng phối hợp đưa khách đến Thủ đô.

Trong khuôn khổ lễ khai trương, các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hiệp hội, doanh nghiệp du lịch Việt Nam và đối tác quốc tế cũng được tổ chức.

Các đơn vị tham gia kết nối với đối tác đến từ Pháp và một số thị trường châu Âu, Australia, Ấn Độ, Bangladesh. Nội dung hợp tác tập trung vào mở rộng mạng lưới đối tác, trao đổi thông tin thị trường, phát triển sản phẩm và tăng cường xúc tiến du lịch.

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long và đại diện Ban Tổ chức WTM tại buổi làm việc

Đối với thị trường Anh và châu Âu, việc tiếp cận trực tiếp các doanh nghiệp lữ hành có ý nghĩa quan trọng.

Đây là kênh giúp điểm đến Việt Nam giới thiệu sản phẩm tới những đơn vị có khả năng phân phối tour, đồng thời tiếp nhận thông tin về xu hướng tiêu dùng, yêu cầu dịch vụ và những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

Trong khi đó, sự tham gia của các doanh nghiệp hàng không, lưu trú và lữ hành cũng góp phần tăng khả năng kết nối sản phẩm thành những chương trình du lịch hoàn chỉnh.

Khách châu Âu thường quan tâm đến các chuyến đi có thời gian lưu trú tương đối dài, kết hợp nhiều trải nghiệm văn hóa, di sản, thiên nhiên và ẩm thực. Đây là dư địa để doanh nghiệp Việt Nam phát triển các tuyến liên vùng, chương trình chuyên đề và sản phẩm có chiều sâu.

Ngoài hoạt động tại hội chợ, đoàn công tác Hà Nội còn tìm hiểu thị trường khách Anh, trao đổi kinh nghiệm tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế và nghiên cứu phương thức quảng bá phù hợp với xu hướng phát triển của ngành.

Ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tặng quà lưu niệm cho đại diện Ban Tổ chức WTM

Quảng bá điểm đến cần gắn với năng lực cung ứng sản phẩm

WTM London 2026 diễn ra trong bối cảnh các quốc gia ngày càng chú trọng giới thiệu những sản phẩm có bản sắc và khả năng đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách. Tại hội chợ, các nội dung về du lịch trải nghiệm, du lịch sự kiện, phát triển bền vững và công nghệ được dành vị trí nổi bật.

WTM Travel Tech tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tích hợp công nghệ trong du lịch; WTM TrendFest giới thiệu văn hóa, hoạt động tương tác và những nội dung sáng tạo.

Xu hướng đó đặt ra yêu cầu đối với hoạt động xúc tiến của Việt Nam. Hình ảnh đẹp và thông điệp quảng bá có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng khả năng chuyển sự quan tâm thành quyết định đặt tour phụ thuộc nhiều vào chất lượng sản phẩm, kết nối hàng không, dịch vụ lưu trú, năng lực tổ chức tour và sự thuận tiện trong tiếp cận thông tin.

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm dành cho khách châu Âu. Di sản văn hóa, kiến trúc, ẩm thực, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng có thể tạo thành những chương trình trải nghiệm đa dạng.

Tuy nhiên, các tài nguyên này cần được tổ chức thành sản phẩm có nội dung rõ ràng, thời lượng phù hợp, dịch vụ đồng bộ và khả năng kết nối giữa các địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Hà Nội và đối tác quốc tế tại WTM London 2026

Sự hiện diện của gian hàng Việt Nam tại WTM London 2026, với các hoạt động quảng bá văn hóa, giới thiệu điểm đến và kết nối doanh nghiệp, góp phần đưa hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Đặc biệt, việc khai trương Không gian du lịch Hà Nội trong khuôn khổ gian hàng tạo thêm cơ hội để Thủ đô giới thiệu bản sắc riêng, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Anh và châu Âu.

Hiệu quả của hoạt động xúc tiến sẽ được thể hiện rõ hơn qua những hợp tác được triển khai sau hội chợ, số lượng chương trình tour được hình thành và khả năng chuyển hóa sự quan tâm của đối tác thành dòng khách thực tế.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp và địa phương khi tham gia những diễn đàn giao thương du lịch quốc tế có quy mô lớn như WTM London.

Trong khuôn khổ WTM London 2026, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long đã có buổi làm việc riêng với Ban Tổ chức WTM về kế hoạch hợp tác giữa WTM và Hà Nội trong tương lai.