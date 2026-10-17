Hội chợ Du lịch Tây Bắc 2026 thúc đẩy liên kết vùng

Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026.

Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026 bao gồm 78 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc do UBND tỉnh Lào Cai giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức. Sự kiện nhằm đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch vùng, quảng bá sản vật địa phương và kết nối đưa nông sản, sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối lớn.

Phát biểu khai mạc sự kiện, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, Tây Bắc là vùng đất giàu tiềm năng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bề dày lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng không chỉ thể hiện lợi thế của từng địa phương mà còn kết tinh giá trị tài nguyên bản địa, tri thức sản xuất và sự cần cù của người dân.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Với vai trò là cầu nối thương mại và xúc tiến điểm đến, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai xác định quảng bá hình ảnh du lịch cần gắn liền với xúc tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương. Hội chợ tiếp tục khẳng định ý nghĩa của cơ chế hợp tác theo Chương trình hợp tác phát triển các tỉnh Tây Bắc mở rộng, tạo không gian kết nối giữa các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành và các chủ thể OCOP. Qua đó, góp phần hình thành chuỗi cung ứng, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm đặc trưng của vùng.

Không gian hội chợ được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng trải nghiệm thực tế và hoạt động giao thương, với các phân khu trọng tâm gồm: khu vực xúc tiến, quảng bá du lịch liên kết vùng; không gian giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP đạt chuẩn; khu trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc”; cùng điểm nhấn ẩm thực mang chủ đề “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác”.

Thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối, sự kiện hướng tới mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đa dạng về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực Tây Bắc; đồng thời tạo điều kiện để các nhà sản xuất gặp gỡ hệ thống phân phối, đơn vị kinh doanh dịch vụ, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tiến tới ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác.

Với phương châm “Liên kết để phát triển, hợp tác để cùng thành công”, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; chủ động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đổi mới phương thức xúc tiến thương mại số, tăng cường quảng bá thương hiệu và kết nối thị trường.

Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026 được kỳ vọng góp phần tăng cường hợp tác giữa các địa phương, phát huy giá trị tài nguyên du lịch và sản phẩm bản địa, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch gắn với thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và sinh kế cho người dân địa phương./.