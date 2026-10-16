Hội chợ Du lịch Tây Bắc 2026 thúc đẩy liên kết vùng

Ban Tổ chức và lãnh đạo tỉnh Lào Cai cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: TTXTTM.

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10/2026 tại Quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, hội chợ là hoạt động xúc tiến trong khuôn khổ liên kết, hợp tác phát triển du lịch Tây Bắc mở rộng năm 2026, gắn với Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò.

Với bốn không gian chính về trình diễn, quảng bá sản phẩm OCOP, xúc tiến du lịch và giới thiệu sắc màu văn hóa, sự kiện tạo cơ hội để du khách khám phá các điểm đến, ẩm thực, nghề thủ công, trang phục truyền thống và văn nghệ dân gian của các địa phương trong khu vực.

Đại biểu tham quan tại Hội chợ Du lịch Tây Bắc. Ảnh: TTXTTM.

Điểm nhấn của hội chợ là không gian kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch, giới thiệu đặc sản, nông sản chế biến, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề. Hoạt động này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, vòng chung kết chương trình ẩm thực “Lào Cai – Chạm đỉnh vị giác” năm 2026 góp phần tôn vinh những món ăn tiêu biểu, lan tỏa giá trị văn hóa qua ẩm thực và làm phong phú trải nghiệm du lịch địa phương.

Không chỉ là không gian tham quan, hội chợ còn tạo điều kiện để cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ trao đổi, kết nối sản phẩm, thúc đẩy hợp tác liên vùng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai và Tây Bắc, hướng tới phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy lợi thế địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm bản địa.