Mở rộng cơ hội đưa đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối

Tối 28/11, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026. Với quy mô khoảng 4.500 m², hội chợ quy tụ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hội chợ hướng đến mục tiêu tăng cường liên kết vùng, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra. Đây cũng là dịp để các địa phương đưa sản phẩm đặc trưng tiếp cận thị trường Thủ đô, người tiêu dùng và các hệ thống phân phối hiện đại.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026.

Các không gian trưng bày được tổ chức theo từng khu vực, gồm sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Bên cạnh đó là không gian kết nối giao thương, thương mại số, quảng bá du lịch, trình diễn văn hóa, ẩm thực vùng miền và mua sắm đặc sản. Thông qua cách tổ chức này, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và làng nghề có điều kiện giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, gặp gỡ đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Người tiêu dùng cũng có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026 quy tụ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, qua nhiều kỳ tổ chức, Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín, thu hút sự tham gia của đông đảo địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo ông Trần Đức Hải, hội chợ đã trở thành cầu nối giao thương, tạo cơ hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chế biến trong nước quảng bá sản phẩm, kết nối với nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị và người tiêu dùng. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu khai mạc tại Hội chợ.

Điểm nhấn của hội chợ năm nay là sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”, được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nhằm hỗ trợ tỉnh Cà Mau quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và thế mạnh du lịch tại Hà Nội.

Ngoài hoạt động giới thiệu sản phẩm, không gian Cà Mau còn có các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây là cơ hội để doanh nghiệp địa phương tiếp cận nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng Thủ đô, đồng thời mở rộng hợp tác thương mại, văn hóa và du lịch giữa hai địa phương.

Đẩy mạnh thương mại số, hướng tới kết nối tiêu thụ bền vững

Một trong những nội dung được chú trọng tại Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026 là đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Theo đó, bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp, ban tổ chức triển khai các chương trình livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên nền tảng số với sự tham gia của KOL, KOC. Các hoạt động phối hợp với sàn thương mại điện tử, tổ chức tài chính, ngân hàng, đơn vị cung cấp ví điện tử, vận chuyển và doanh nghiệp công nghệ cũng được chú trọng.

Hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên nền tảng số với sự tham gia của KOL, KOC.

Việc kết hợp các kênh phân phối truyền thống với nền tảng trực tuyến mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Đặc biệt, với những đơn vị quy mô nhỏ, sản phẩm có tính đặc trưng địa phương nhưng chưa có hệ thống phân phối rộng, thương mại điện tử có thể trở thành kênh hỗ trợ mở rộng thị trường.

Cùng với đó, các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất với siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi phân phối, chợ đầu mối và đơn vị thu mua được tổ chức nhằm tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Đặc sản cua Cà Mau quảng bá tại Hội chợ.

Tỉnh Cà Mau quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và thế mạnh du lịch tại Hà Nội.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải nhấn mạnh, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ được đánh giá qua quy mô gian hàng hay số lượng khách tham quan, mà quan trọng hơn là những hợp đồng, thỏa thuận hợp tác được ký kết, sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối, thương hiệu được người tiêu dùng biết đến và thị trường mới được mở ra cho doanh nghiệp.

Từ định hướng đó, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu.

Đối với các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử, việc tăng cường kết nối, lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, tiềm năng để đưa vào hệ thống phân phối sẽ góp phần mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Hội chợ cũng góp phần triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kích cầu tiêu dùng và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước. Các hoạt động trải nghiệm, dùng thử, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại và giao lưu văn hóa được tổ chức nhằm tăng sức hút đối với khách tham quan.

Với vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại lớn của cả nước, Hà Nội không chỉ là thị trường tiêu thụ có quy mô lớn mà còn là đầu mối kết nối, phân phối hàng hóa từ các vùng miền. Vì vậy, việc duy trì các hoạt động xúc tiến thương mại liên vùng có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Người tiêu dùng Thủ đô tham quan mua sắm tại Hội chợ.

Thông qua Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò kết nối theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của chương trình sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì quan hệ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sau hội chợ, cũng như năng lực đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường của từng doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để đặc sản vùng miền từng bước chuyển từ hoạt động quảng bá, tiêu thụ theo mùa vụ sang xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường ổn định hơn.

Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12/2026, tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội).