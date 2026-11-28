Với quy mô khoảng 4.000 - 4.500 m², hội chợ có sự tham gia của các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và làng nghề đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Không gian hội chợ được bố trí theo từng khu vực giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội và ba miền Bắc - Trung - Nam, với đa dạng các mặt hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2026.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, trong những năm qua, thành phố luôn xác định xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, tăng cường liên kết vùng và hỗ trợ doanh nghiệp là những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Với vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại lớn của cả nước, Hà Nội không chỉ là thị trường tiêu thụ có quy mô lớn mà còn là đầu mối kết nối, phân phối hàng hóa từ các vùng miền, từng bước đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của hội chợ năm nay là sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”. Thông qua không gian quảng bá riêng, tỉnh Cà Mau giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, tiềm năng thương mại, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và những giá trị đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử Nam Bộ góp phần đưa hình ảnh, bản sắc văn hóa Cà Mau đến gần hơn với người dân Thủ đô và du khách, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thương mại, du lịch giữa hai địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2026.

Bên cạnh phương thức quảng bá và bán hàng trực tiếp, hội chợ năm nay chú trọng ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và các hình thức truyền thông hiện đại. Hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận phương thức kinh doanh trực tuyến, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Các hoạt động kết nối giao thương giữa nhà sản xuất với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử và các đơn vị thu mua cũng được chú trọng, hướng tới hình thành những chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, lâu dài.

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm cốm truyền thống của Hà Nội tại hội chợ.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm sản phẩm đặc sản vùng miền tại các gian hàng.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, người dân và du khách có cơ hội thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu các làng nghề truyền thống, trải nghiệm sản phẩm và tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc trưng của các vùng miền. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 1/12/2026.