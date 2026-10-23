Hội chợ công nghiệp nông thôn phía Nam: Mở rộng thị trường, tăng cường liên kết

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2026.

Với quy mô khoảng 350 gian hàng, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2026 tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết vùng.

Gắn khuyến công với đổi mới công nghệ, phát triển thị trường

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kết nối thị trường, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, TP. Hồ Chí Minh là đầu mối quan trọng kết nối các vùng sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế. Việc tổ chức hội chợ tại thành phố tạo điều kiện để các địa phương quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời kết nối cơ sở sản xuất với nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và đối tác thương mại.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2026.

Khu vực phía Nam có nhiều tiềm năng về nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công và các ngành nghề nông thôn. Để phát huy lợi thế, các cơ sở sản xuất cần đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Từ yêu cầu đó, công tác khuyến công cần hướng đến nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời gắn hỗ trợ sản xuất với nhu cầu thị trường.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm đề nghị doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn chủ động tận dụng cơ hội tại hội chợ để nắm bắt nhu cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm và thiết lập quan hệ hợp tác. Các Sở Công Thương và đơn vị khuyến công cần tiếp tục đồng hành sau hội chợ, hỗ trợ phát triển nhận diện sản phẩm RISEP, kết nối các điểm trưng bày với hệ thống phân phối và nền tảng thương mại điện tử theo quy định.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp bày tỏ tin tưởng hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, lan tỏa thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tăng cường liên kết vùng và hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng nhanh, bền vững.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy kết nối cung cầu, mở rộng đầu ra

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường đối với sự phát triển của công nghiệp nông thôn.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, hội chợ quy tụ hơn 300 gian hàng với sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Đây là dịp để các đơn vị giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh tiêu thụ và phát huy thế mạnh của từng địa phương.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mac Hội chợ

Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng các hoạt động kết nối tại hội chợ sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác thiết thực, thúc đẩy hợp đồng mua bán, liên kết sản xuất và đầu tư, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Nguyên Phương đồng thời đề nghị doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm theo hướng xanh, bền vững.

Về phía địa phương, TP. Hồ Chí Minh khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Khoảng 350 gian hàng giới thiệu sản phẩm và đặc sản vùng miền

Hội chợ quy tụ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở công nghiệp nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương và nhiều mặt hàng có thế mạnh của từng vùng.

Các đại biểu thực hiện nghị thức bấm nút khai mạc Hội chợ

Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm, từ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu dùng đến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và sản phẩm khoa học - công nghệ ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp. Bên cạnh đó, hội chợ còn giới thiệu các dịch vụ logistics, tài chính, ngân hàng, du lịch, lữ hành và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Các sản phẩm tham gia hội chợ phải bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương, hội chợ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hội chợ diễn ra từ ngày 23/10 đến hết ngày 27/10/2026 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Hội chợ: