Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị Lâm Đồng tiếp nối nghĩa tình đồng đội

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại ngày gặp mặt

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Chót, Phó Chủ tịch Hội toàn quốc; Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội toàn quốc; Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của hơn 150 cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho 328 hội viên trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội tham dự buổi lễ

Lãnh đạo các hội địa phương kết nghĩa với Lâm Đồng tham dự lễ kỷ niệm

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của mùa hè năm 1972. Trước sức ép của bom đạn tàn khốc, hơn 328.000 tấn bom đạn trút xuống diện tích chưa đầy 6 km2 trong suốt 81 ngày đêm (từ ngày 28/6 - 16/9/1972), những người chiến sĩ tuổi đôi mươi vẫn kiên cường bám trụ với tinh thần “Còn người còn trận địa”.

Thượng úy Lê Trung Tính, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng trình bày diễn văn kỷ niệm

Sự kiện rút quân sang bờ Bắc sông Thạch Hãn vào ngày 16/9/1972 để bảo toàn lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược, góp phần buộc Hoa Kỳ phải ký kết Hiệp định Paris năm 1973 và tạo tiền đề cho Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển kể từ ngày thành lập (10/4/2019), đến nay, qua 2 kỳ đại hội, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng lớn mạnh với 11 hội cơ sở và 328 hội viên.

Những nữ quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến trên mặt trận thành cổ năm xưa

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Cụ thể, Ban Chấp hành Hội đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ số tiền trên 1 tỷ đồng cho Quỹ Nghĩa tình đồng đội; xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ và trao tặng nhiều suất quà kịp thời cho các hội viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại diện Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng

Ngoài ra, hội còn thường xuyên tổ chức hành trình về nguồn thăm chiến trường xưa với chương trình "Hát cho đồng đội tôi nghe", đồng thời cung cấp trên 15 thông tin quý giá phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bà Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Chấp hành Hội khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người chiến sĩ năm xưa, đoàn kết, gắn bó, sống vui, sống khỏe và sống có ích.

Tiết mục văn nghệ do các hội viên hội thể hiện

Trong thời gian tới, hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị; đồng thời làm cầu nối quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ trên quê hương Lâm Đồng.