Hội Chè Thái Nguyên đồng hành cùng Festival Trà Quốc tế

Bà con tham gia phần thi “Bàn tay vàng thu hái” tại Hội thi “Hái nắng nương xanh - Hương trà Văn Hán”. Ảnh T.L

Hội đã vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và cơ sở sản xuất, chế biến chè trên địa bàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP, ISO 22000:2018; chú trọng phát triển chè đặc sản vùng miền và các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao.

Các đơn vị đã hoàn thiện mẫu mã, bao bì, bảo đảm đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc để tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong chuỗi sự kiện Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Hội viên cũng tích cực tham gia thi hái chè, chế biến và pha chế chè tại các xã, các vùng chè do địa phương tổ chức, như: Hội thi “Hái nắng nương xanh - Hương trà Văn Hán” tại xã Văn Hán, Hội thi hái chè giỏi với chủ đề "Tay đón búp vàng - Hương sắc Trại Cài - Ngát hương Đồng Hỷ" tại xã Đồng Hỷ...

Đây là dịp để tuyên truyền, quảng bá chè Thái Nguyên đến du khách trong nước và quốc tế, là dịp để tôn vinh những người làm chè, những nghệ nhân, những làng nghề chè truyền thống. Đồng thời là cơ hội để các hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức kỹ thuật, trồng, chăm sóc và chế biến chè nhằm tạo ra những sản phẩm trà an toàn, chất lượng cao.

Cùng với đó, Hội cũng đã đồng hành và hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp, HTX trong việc tạo mã QR nhận diện thương hiệu ”Chè Thái Nguyên"; mã QR truy xuất nguồn gốc với các thông tin của sản phẩm chè như: mã số tỉnh, mã số doanh nghiệp, HTX, mã số sản phẩm, mã số vùng trồng, quy trình sản xuất, thời gian thu hái, quá trình chế biến, ngày đóng gói, hạn sử dụng, các chứng nhận VietGAP, hữu cơ…

Ngoài ra, 20 doanh nghiệp, HTX là thành viên của Hội Chè đã đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu sản phầm chè trên các chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên trong dịp diễn ra Festival. Bên cạnh đó, nhiều hội viên của Hội Chè đã tham gia Chương trình vinh danh nghệ nhân chế biến trà, nghệ nhân pha chế trà năm 2026.

Với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, Hội Chè Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất chè với các cấp chính quyền, địa phương, với Hiệp Hội chè Việt Nam trong chuỗi các sự kiện của Festival, góp phần vào sự thành công của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.