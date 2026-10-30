Hội chẩn từ xa kết nối điều trị chuyên sâu cho người bệnh ung thư

TS.BS.CKII Nguyễn Văn Việt Thành cùng ê-kíp Bệnh viện Bình Dân thực hiện phẫu thuật cho người bệnh và chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Người bệnh tên N.T.T. được thăm khám và chẩn đoán ung thư vú tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Trên cơ sở đánh giá tình trạng bệnh và nhu cầu điều trị chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Bình Dân đã hội chẩn từ xa. Đối với phương án phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú có bảo tồn phức hợp núm vú - quầng vú ở người bệnh này, cần thực hiện sinh thiết lạnh trong mổ tại các vị trí cần đánh giá, đặc biệt là mô phía sau núm vú. Từ đó xác định tình trạng xâm lấn ung thư và làm cơ sở quyết định bảo tồn phức hợp núm vú - quầng vú khi bảo đảm yêu cầu an toàn về ung thư học. Tại thời điểm điều trị, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa chưa triển khai được sinh thiết lạnh trong mổ nên chưa đủ điều kiện thực hiện. Hai đơn vị đã thống nhất chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bình Dân để phẫu thuật.

Tại Bệnh viện Bình Dân, TS.BS.CKII Nguyễn Văn Việt Thành cùng ê-kíp đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú kèm nạo hạch cho người bệnh. Phương án phẫu thuật được lựa chọn căn cứ vào tình trạng bệnh cụ thể, đồng thời cân nhắc yếu tố thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Sau bốn ngày điều trị hậu phẫu tại Bệnh viện Bình Dân, khi tình trạng ổn định, người bệnh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Cả hai lần chuyển viện, từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đến Bệnh viện Bình Dân và chiều ngược lại đều có sự phối hợp hội chẩn, thống nhất phương án chuyển viện và kế hoạch tiếp tục điều trị. Sự phối hợp này giúp quá trình tiếp nhận, theo dõi và chăm sóc được nối tiếp, góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh. Đến nay, người bệnh phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, ca bệnh cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình hợp tác giữa hai bệnh viện, từ hội chẩn lựa chọn phương án điều trị, thực hiện và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu đến phối hợp chăm sóc hậu phẫu. Người bệnh được tiếp cận điều trị phù hợp và tiếp tục chăm sóc gần nơi cư trú khi tình trạng cho phép. Việc duy trì hội chẩn từ xa trước chuyển viện theo cả hai chiều cũng tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tiếp nhận và chăm sóc sau can thiệp chuyên sâu cho đội ngũ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.