Hội chẩn khẩn, cứu sống thiếu niên 17 tuổi rách động mạch chủ

Bệnh viện Đà Nẵng vừa điều trị thành công một trường hợp đa chấn thương nặng ở bệnh nhân 17 tuổi, trong đó có tổn thương rách động mạch chủ ngực, chấn thương ngực và bụng kín. Ca bệnh được xử trí kịp thời nhờ hội chẩn khẩn và phối hợp nhiều chuyên khoa.

Trước đó, bệnh nhân Hồ V.Q. (17 tuổi, ngụ xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng) được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu sau tai nạn giao thông trong tình trạng đa chấn thương nặng, sốc chấn thương và sốc mất máu.

Qua thăm khám, chụp CT và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, chấn thương bụng kín, theo dõi nhồi máu thận trái và gãy đầu dưới hai xương cẳng tay trái.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông

Trước nguy cơ tổn thương động mạch chủ tiến triển đến vỡ mạch, Bệnh viện Đà Nẵng lập tức kích hoạt báo động đỏ, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa. Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo các ê-kíp khẩn trương triển khai phương án điều trị, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng kỹ thuật đặt stent graft.

Tuy nhiên, chi phí stent graft hơn 200 triệu đồng, trong khi bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không thể thu xếp khoản kinh phí lớn trong thời gian ngắn. Trước tình huống cấp bách, bệnh viện đã triển khai các nguồn hỗ trợ xã hội, tạo điều kiện để bệnh nhân được tiếp cận kỹ thuật can thiệp kịp thời.

Các ê-kíp của Khoa Tim Bẩm sinh cấu trúc, Khoa Ngoại tim mạch và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức phối hợp đặt stent graft động mạch chủ ngực, che phủ hoàn toàn đoạn động mạch chủ bị tổn thương. Đồng thời, bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi để kiểm soát tình trạng hô hấp do tràn máu màng phổi.

Sau khi kiểm soát được tổn thương động mạch chủ, ê-kíp Khoa Ngoại tiêu hóa và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức tiếp tục phẫu thuật cấp cứu ổ bụng, khâu lỗ thủng ruột non.

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại phòng Hồi sức ngoại trước khi chuyển đến Khoa Ngoại tiêu hóa. Sau thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, ăn uống và đi lại bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

Theo BSCKII Nguyễn Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng, đây là trường hợp đa chấn thương nặng với tổn thương đồng thời tại động mạch chủ, ngực và bụng. Trong đó, tổn thương động mạch chủ có nguy cơ diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

“Việc phối hợp nhiều chuyên khoa, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng can thiệp nội mạch đặt stent graft, kết hợp dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật xử trí tổn thương ruột non đã giúp kiểm soát các tổn thương nghiêm trọng, đưa bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch”, BSCKII Nguyễn Hoàng cho biết.