Hội CCB tỉnh Sơn La và Thành phố Hải Phòng tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024 – 2026

Trong giai đoạn 2024–2026, thực hiện chương trình phối hợp, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La và thành phố Hải Phòng duy trì trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm về công tác Hội và chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tuyên truyền, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, hội viên. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, nghĩa tình đồng đội được quan tâm thực hiện. Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở cho một hội viên cựu chiến binh nghèo tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, hai đơn vị thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội; đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, học tập, nhân rộng các mô hình cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nghĩa tình đồng đội và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hải Phòng trao hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Hội Cựu chiến tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La và Hội Cựu chiến binh Thành phố Hải Phòng ký kết biên bản phối hợp giai đoạn 2026–2027. Hội Cựu chiến binh Thành phố Hải Phòng trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La.