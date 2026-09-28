Hội CCB tỉnh Lâm Đồng phát động thi đua đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 07

Quang cảnh lễ phát động

Với chủ đề “Thực hành theo Bác - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới”, phong trào được triển khai trong toàn hội, tập trung vào 5 nội dung: giữ vững bản lĩnh chính trị, đổi mới phương pháp và phong cách công tác; đẩy mạnh chuyển đổi số, “bình dân học vụ số”; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Đợt thi đua được triển khai từ tháng 9/2026 đến tháng 12/2027. Trong giai đoạn cao điểm đến hết tháng 12/2026, các cấp hội tập trung quán triệt, tuyên truyền, đăng ký phần việc thi đua và hướng dẫn 100% cán bộ, hội viên xây dựng bản cam kết thực hành cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị ký kết thi đua

Phát biểu tại lễ phát động, ông Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị các cấp hội tích cực hưởng ứng phong trào, phát huy tinh thần gương mẫu, chủ động, sáng tạo; vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, thế mạnh của từng địa phương, đồng thời chú trọng học hỏi từ Nhân dân.

Việc triển khai phong trào phải bám sát nhiệm vụ thực tế, tránh hình thức, lấy công trình, phần việc và kết quả cụ thể làm thước đo. Các cấp hội cần chủ động phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, việc làm thiết thực và những điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các hội cơ sở quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt

Tại lễ phát động, 9 đơn vị thuộc hội CCB các xã, phường và Cơ quan Hội CCB tỉnh ký kết thi đua, quyết tâm cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ ở cơ sở.